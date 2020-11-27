Kayseri’de satın aldığı ikinci el arabanın, iki farklı aracın kaynakla ortadan birleştirilerek oluşturulduğunu ekspertiz raporu ile öğrenen kişi, hukuk gayreti başlattı.

Yaşanan bu olay ekspertizin kıymetini bir sefer daha ortaya çıkardı. Pekala araç alacak vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Ekspertizlerde en çok rastlanan hileler neler? Ekspertiz sonrasında ortaya çıkan problemlerle ilgili izlenmesi gereken yollar neler? Tüm soruların cavaplarını bölümün uzmanlarına sorduk.

“SON PERİYOTTA SIKLIKLA KARŞILAŞIYORUZ”

Hasarlı araçların yüksek tamir maliyetleri sebebiyle birleştirme üzere sistemlerin kullanıldığını belirten TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, “Birleştirilen araçlarla son devirde şubelerimizde sıklıkla karşılaşıyoruz. Ekspertiz süreçlerimizde bulunan araç iç direklerinin, marşbiyellerinin ve alt taban sacının denetimi esnasında araca uygulanan süreci rahatlıkla tespit edebiliyoruz” dedi.

Eksik yahut yanlış bilgi verilerek sorun yaşayan alıcılarla sık karşılaştıklarını belirten Ayözger, “Bu durum genelde araçların hasar geçmişleri ile alakalı oluyor. Örnek verecek olursak; boyasız olarak satışa sunulan bir araçta bir ya da birkaç modülde boya çıkma durumu yahut satıcı tarafından boyalı olarak bildirilen kesimlerin değişmiş olduğunun tespit edilmesi üzere durumlarla epey sık karşılaşıyoruz. Araca talip olan bireye araç sahibi tarafından verilen bilgilerle, bizim denetimlerimiz sırasındaki tespitlerimiz ortasında büyük farklar oluşabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“EN KÜÇÜK YANLIŞ MÜDAHALE ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

Açılan airbagler üzere kesimlerin değiştirilmeyip tamiri yapılması halinde tespitinin zorlaştığını söyleyen Ayözger, şunları anlattı:

“Araçların karıştığı önemli kazalarda airbagler açılıp emniyet kemerleri faal gergi moduna geçiyor. İlgili araç, yetkili bir tamir servisi tarafından yepyeni yedek modüller ile onarıldığında rastgele bir sorun yaşanmıyor. Modüller eğitimli uzmanlarca orjinalleriyle değiştirildiği için aracın servis geçmişi ve ayrıntılı tramer dökümünü incelediğiniz takdirde burada hangi modüllerin değiştiği görülebiliyor. Ama bu modüllerin değiştirilmeyip tamir yoluna gidilmesi durumunda tespit biraz daha zorlaşıyor.

Ön torpido ve direksiyon kısmı çok titizlikle incelendiğinde tamirlerin tespiti kısmen de olsa mümkün oluyor. Airbag denetiminin sökme takma süreci yapmadan tamamlanması mümkün olmuyor. Bu hususta yetkili servisler dışında yapılacak en küçük yanlış müdahalenin ölümcül sonuçlara neden olacağını bilmemiz sebebiyle OBD taraması esnasında ve görsel denetimlerimizde kuşku edilen bir bulguya rastlamamız durumunda müşterilerimize bilgi vererek yetkili servis denetimi yapılmasını öneriyoruz” dedi.

KİLOMETRE DÜŞÜRME HALA DORUKTA

En çok karşılaşılan hadiselerin başında kesim değişimi ve kilometre düşürme bahisleri olduğunu belirten Ayözger, “İkinci el araç satış kıymetini direkt etkileyen boyanan yahut değişen modül konusunun bertaraf edilmesi hedefiyle, kaza yapan araca birebir renkte çıkma kesimlerin takılarak alıcıya yepyeni argümanıyla satılmaya çalışılması en sık karşılaştığımız hadiselerin başında yer alıyor.

Kilometre düşürme maalesef hala en çok başvurulan usullerin başında yer alıyor. Ekspertiz esnasında tespit edilemeyeceği düşünülerek, ekspertiz öncesinde araca katkı yapılarak motor arızalarının gizlenmeye çalışması ve önemli sıkıntıya sebep olabilecek durumların küçük tamiratlar yapılarak aracın satılmaya çalışılması da karşılaştığımız öbür kıymetli hususlar olarak öne çıkıyor” dedi.

Ayözger, ekspertiz hizmeti alacak vatandaşların kurumsal, muteber ve TS 13805 hizmet yeri yeterlilik evrakı olan bir işletme tercih etmelerini tavsiyesinde bulundu.

EKSPERTİZ SONRASI MESELELER İÇİN HANGİ YOLLAR İZLENMELİ?

Ekspertiz sonrası yaşanacak mağduriyetlerle ilgili de bilgi veren Ayözger, “Ekspertiz hizmeti aracın mevcut durumunun tespitini içerir ve anlık sonuçlar ortaya koyar. Ekspertiz esnasında bulunmayan ve sonradan ortaya çıkan arızalar için ekspertiz firmaları garanti veremez. Ekspertiz esnasında tespit edilemeyen ve araçta mevcut olan arıza ve hasarlar konusunda tüketicilerin karşılarında muhatap bulabilmeleri gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Mevzu hakkında ayrıntılı inceleme yapıp ekspertiz merkezi kaynaklı bir mağduriyetin tespit edilmesi halinde bunun yükümlülüklerinin ekspertiz merkezi tarafından yerine getirilmesi gerekir. Tüketicilerin mağduriyetlerinin devam etmesi halinde tüketici mahkeme heyetlerine başvurmalarını önerebilirim. Müşterilerimize sunduğumuz 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Garanti Eserlerimiz ile ekspertiz hizmeti sonrasında oluşabilecek arızaları garanti altına alıyoruz” açıklamasını yaptı.

Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre de, iki farklı aracın birleştirilmesi üzere durumların son vakitlerde çok sık görüldüğünü belirtti.

Emre, “Son vakitlerde çokça rastladığımız ve tüketicinin alım yaparken çok dikkatli olması gereken bir durum. İkinci el araba piyasasında fiyatların artması ve ikinci el aracın bir yatırım emtiası olarak görülmesi, birçok yasa dışı durumu da maalesef beraberinde getiriyor. Haliyle ikinci el bölümünde değerli roller üstlenen bizim üzere firmalara da mevzuyla alakalı büyük sorumluluklar düşüyor. İkinci el araç almadan evvel ekspertize gelmek bir gereklilik” dedi.

“KAYNAK İZLERİ KESİNLİKLE KALIR”

‘Birleştirilmiş araçtaki en değerli gösterge kaynak izleridir’ diyen Emre, “Birleştirilmiş araçlarda farklı iki araç birbirine kaynak yapılarak birleştirilir. Süreç ne kadar eksiksiz olsa da kaynak izleri kesinlikle muhakkak olmaktadır. Bilhassa farklı renklerden monte edilen araçlarda sonradan yapılan boya sebebiyle mikron farklılıkları tespit edilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzere diğer karşılaştıkları araçlar da olduğunu belirten Emre, “İstanbul’da şubemize gelen lüks marka bir araç sahiden bizi çok şaşırtmıştı. Araç bir kaza sonucu perte çıkartılmış ve karoserin her modülü süreç ve değişim görmüş. Lakin o denli bir işçilikle yapılmış ki anlamak için saatlerce aracı incelemek gerekti. Küçük bir vida değişimi sebebiyle durumdan şüphelenen takımımız buradan yola çıkarak aracın tüm geçmişine ulaşmayı başardı. Bizim için nitekim farklı bir tecrübeydi” dedi.

KM DÜŞÜRME VE HAVA YASTIĞI

Araç fiyatlarının artmasıyla yeni hilelerin ortaya çıktığını lakin kilometre düşürmenin ve hava yastıklarının hala en çok rastlanan hileler olduğunu belirten Cihan Emre, ikinci el araç alacak vatandaşların mutlaka ekspertiz yaptırmaları gerektiğini, ekspertiz firmaları ortasında ise çok kapsamlı denetim yapan, TSE evraklı kuruluşların tercih edilmesinin kıymetli olduğunu belirtti.

Emre, şimdiye kadar karşılaştıkları en enteresan olayın hava yastığı patlamış bir aracın airbag kutusuna bebek zıbını doldurmaları olduğunu söyledi.