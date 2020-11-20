Murat Şahin /ntv.com.tr

İkinci el arabada yaşanan süratli satışlar ve yükselen fiyatların akabinde son periyotta bir sakinlik yaşanıyor. Döviz kurlarında değişim ve sıfır araçların bayilerdeki artışıyla satışları azalmaya başlayan ikinci el araç piyasasını uzmanlara sorduk.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Lideri Aydın Erkoç, piyasalarda bir düşüş olduğunu belirtirken büsbütün durdu demenin yanlışsız olmadığını söyledi.

“10 ARAÇ SATILIRKEN ŞU ANDA 3 ARACA DÜŞTÜ”

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Lideri Aydın Erkoç

Erkoç, “Piyasalarda düşüş var fakat büsbütün durdu dersek nankörlük yapmış oluruz. 10 araç satılırken şu anda 3 araca düştü. Bunun en büyük sebebi yıl sonuna yaklaşmamız. Bayilerde sıfır araç bulunamıyordu ancak artık gelmeye başladı. Sıfır araç çoğalınca beşerler da 2018 model aracı sıfır fiyatına almak yerine bayiden sıfır aracı tercih ediyor. Evvelden bayilerde gün dahi veremiyorlardı lakin artık indirim ve kampanyalar bile başladı.

Geçmiş yıllara da bakarsak ikinci el piyasası kış aylarında durulurken bahar ve yaz aylarında hareketli geçer. Biraz satışlardaki düşüşü olağan olarak görüyoruz” dedi.

Artan olay ve yeni kısıtlamalarla birlikte ekonomin de kıymetli olduğunu belirten Erkoç, “Avrupa’da inanılmaz birşey olur da fabrikalar durursa o vakit etkilenme olur. Lakin bunun olacağını sanmıyoruz. Beşerler iktisadın de kıymetli olduğunu görüyorlar. Artık fabrikaların büsbütün kapatılacağını düşünmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç ikinci el araç fiyatlarında da yüzde 10’luk bir gerileme beklediklerini söyledi.



Bursa Oto Galericiler Odası Lideri Hakan Yanık

Bursa Oto Galericiler Odası Lideri Hakan Yanık da benzeri halde ‘satışlar durmadı ancak azaldı’ demenin daha yanlışsız olacağını söyledi. Yanık, fiyatların sabitlendiğini ve geri gelmesini beklemediğini belirtti.

“FİYATLAR GERİ GELMEZ LAKİN SABİTLENMESİ LAZIM”

Yanık, “İnsanlar fiyatlar aşağı hakikat gelecek diye umut ediyor. Lakin o denli bir şey sıkıntı. Geri gelmez ancak sabitlenmesi lazım. 100 bin TL’ye aldığın arabayı 60 bine nasıl satacaksın? Otomobil piyasası Kasım ayında düşecek diyenler vardı. Ne oldu?” dedi.

Yanık, fiyatların düşmesi için yapılacak tek şeyin bir an evvel yerli üretime geçip, ucuz arabayı piyasaya sürmek olduğunu söyledi.

Yanık ayrıyeten, “Araç alan her vakit karlıdır. Dolar geri geldi, akaryakıtta indirim oldu ancak otomobil fiyatlarında olmadı” dedi.

“YÜZDE 30-40 ORTASINDA BİR AZALMA KELAM KONUSU”

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş da son devirde önemli bir sakinlik olduğunu belirtirken, “Kurdaki düşüş beklentisi araç alım kararını ertelemiş durumda. Bu hafta başı itibariyle bir sakinlik yaşandığını söyleyebiliriz. Bir oran vermek gerekirse yüzde 30-40 ortasında bir azalma kelam konusu” dedi.

Karakaş, “1 ve 2 yaşındaki arabalarda kurun tesiriyle bir fiyat düşmesi beklentisi mevcut, öte yandan kimi bayiler de kampanyalar yapacak, sonuçta bu yaş aralığındaki araç fiyatlarında yüzde 10 kadar düşüş olacaktır” dedi.

“İKİNCİ ELDE KARTLAR TEKRAR DAĞITILACAK”

Corona virüste ikinci dalgada olayların araba fabrikalarının bulunduğu ülkelerde de önemli boyuta geldiğini söyleyen Karakaş, “Tedbirler var ve daha yeni önlemler de gelebilir. Bir kapanma periyoduna girilirse, ki Avrupa’da birçok fabrikanın yüzde 50 kapasiteyle çalıştığını biliyoruz. Şayet kapasiteler yüzde 20-30’lara inerse sıfır araç tedariğinde tekrar bir stok sorunu ile karşılaşacağız. Bir yandan da regüle olan bir piyasa ile karşı karşıyayız, bu da tekrar fiyatlama manasına geliyor. Aslında ikinci elde kartlar yine dağıtılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş

ARAÇ ALMAK MI BEKLEMEK Mİ GEREKLİ?

Karakaş, “Bu devirde uygun faiz oranlı krediler hem de panik satışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek fiyat indirimleri ile araç almak mantıklı olacaktır. Şayet Mart ayındaki üzere bir kapanma ile karşı karşıya kalırsak, tekrar olağanlaşmaya geri dönüldüğünde yüzde 10-15 tekrar bir fiyat artışı yaşanacak. Bunların tamamı kur, pandemi ve fiyat istikrarı ile ilgili” dedi.

“ARALIK AYINDA ÖNEMLİ BİR İNDİRİM BEKLENTİSİ OLMASIN”

Karakaş, sıfır araçlarda Aralık ayında önemli bir indirim beklemediklerini belirtirken, “Fiyat düşürme değil faiz indirimli kampanyalar düzenlenecek, ellerindeki stoku eritmeye çalışacaklardır. Stokları eritemezlerse fiyatlarda da indirim yapabilirler. Lakin bu ikinci ihtimal 2021’e sarkacaktır. Bu sebeple Aralık ayında önemli bir indirim beklentisi olmasın. Bayiler bu devirde daha evvel spota düşen, karaborsaya düşen, araç alıp saklayan, satmayan, stok yapılan, kesin tüketiciyle buluşmayan sıfır araçlarla sorun yaşıyor. İlan sitelerinde bu araçlar hala satışta. Bu arabalar en son tüketiciye ulaştığı takdirde sıfır km bayileri ellerindeki araçları satmaya başlayacaktır. Hasebiyle sıfır araba dünyasında da çok çok yenilikçi kampanyalar beklemiyoruz.” dedi.