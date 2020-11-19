Tüm dünyayı tesiri altına alan corona virüs salgını nedeniyle ‘0’ araç üretiminin denetimli başlaması ve vatandaşların aylarca kuyrukta beklemesi nedeniyle ikinci el araca istek arttı. Bu sefer de ikinci el araç fiyatları denetim edilemeyecek duruma gelerek ‘0’ fiyatını geçmeye başladı. Kimi modellerde ise fiyatlar neredeyse 3 kat arttı. Son devirde yaşanan kurdaki dalgalanmalar ise satışları adeta durma noktasına getirdi.

Adana Oto Alım Satım Komitecileri Esnaf Odası Lider Vekili Kubilay Yardım, yaptığı açıklamada, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan ötürü bir sakinlik oldu. Lakin ne olacağını tam bilemediğimizi için çok net olmamakla bir arada bu pandemiden ötürü kapanmalar devam ederse yeni ‘0’ araç üretilemeyeceği için ikinci elde ki bu yükselme ve talep patlaması devam edecektir. Lakin ‘0’ araç gelirse ve döviz kurundaki bu dalgalanmalar geçerse piyasanın olağana döneceğini düşünüyoruz” dedi.

“FİYATLAR BİR ÖLÇÜ DAHA YÜKSELECEKTİR”

Fiyatlarda tekrar artış olacağının sinyalini veren Yardım, “Çok büyük bir yükselme olmasa bile araç bulamayacağımız ve talep çok olduğu için bir ölçü daha yükselecektir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de internetteki siteler aracılığıyla herkesin başına nazaran bir fiyat yazması ve kontrol olmaması. Bu alıcıları da mağdur ediyor. Bu beşerler belirli başlı galerici ve yetki evrakı olan şahıslardan alırlarsa karşılarında her vakit bir muhatap bulabilirler” diye konuştu.

“EN BERBATI 5-10 BİN LİRA PRİM YAPIYOR”

Uzun yıllardır bölümde bu türlü bir artışın yaşanmadığını anlatan Kubilay Yardım, “İthal edilen araçlar dövizle geldiği için dövizdeki dalgalanmalar her vakit fiyatları etkilemiştir fakat hiçbir vakit bizim burada üretilen araçlarımızda ne bu kadar bekleme mühleti ne de bu kadar yüksek fiyat artışı görmemiştik. Bunun sebebi de yeni araç üretiminin olmaması ve pandemi nedeniyle toplu taşımadan kaçınıp özel araçların kullanılmak istenmesi. Evvelce bir araç 3-5 ayda en fazla 5 bin lira artarken artık en berbat araç her ay 5-10 bin lira prim yapıyor” dedi.

“EN BERBATI 5-10 BİN LİRA PRİM YAPIYOR”

Kendisinin 2 ay evvel 175 bin liraya bir araç sattığını lakin o aracın fiyatının şu anda 270 bin liraya çıktığını belirten Yardım, “Ben o aracı sattığımda 5-10 bin lira para kazanmıştım. Şayet o aracımız şu anda dursaydı fiyatı 250-270 bin lira ortasında olacaktı. Satmak mı karlı, yoksa satmamak mı biz bile tereddüt eder duruma geldik. İnşallah fiyatlar dengelenecektir. Bekliyoruz” formunda konuştu.

Devletin internet üzerinden araç satışı ilanı verilen sitelere kontrol yapması gerektiğini de söyleyen Yardım, “Bu sitelerin nizamlı denetim edilmesi vergi kaçakçılığını önleyecektir. Beşerler ilan verip hiç olmayan aracı satıp, kapora alıp mağdur edebiliyorlar. Bu tip sitelerin önüne geçilebilir. Devletin el atması düzgün olacaktır” dedi.

“İNTERNETTE EN YÜKSEK FİYAT BAZ ALINIYOR”

Kentte uzun yıllar oto galericilik yapan Hakan Canatar ise olağanda yüzde 5-10 kar marjıyla çalıştıklarını fakat pandemiden sonra araç bulmakta zahmet çektiklerini ve fiyatların dalgalandığını söyledi. Canatar, “Normalde evvelce bir aracın fiyatı 50 bin lirayken internete birisi emsal bir araca 70 bin lira yazdığı vakit beşerler o kişiyi kaile almıyorlardı. Şuanda beşerler en üst sayısı kendine baz alıyor. Bugün bir aracın piyasası 110 bin lirayken 2 gün sonra 150 bin liraya çıkabiliyor” formunda konuştu.