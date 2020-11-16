Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üçüncüsü yapılan “Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması” toplantısının açılışında konuşan Oktay, Dijital Türkiye Platformu’nun her geçen gün gelişmeye ve zenginleşmeye devam ettiğini kaydetti.

Oktay, kamu hizmetlerinin dijital ortama alınmasında birinci basamağın tamamlandığını, tek ekran uygulamaları üzere daha aktif, kullanımı kolay ve güvenliği artırılmış dijital kamu hizmetlerinin birer birer hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde aralık katettiğini vurgulayan Oktay, “Temmuz ayında yayınlanan 2020 yılı BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde ülkemiz, çevrim içi hizmet endeksinde 193 ülke ortasında 27’nci sıradan 22’nci sıraya, e-Katılım endeksinde ise 14 ülkeyi daha geride bırakarak 37’nci sıradan 23’üncü sıraya yükselmiştir” dedi.

Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısının bugün 51 milyonu aştığını lisana getiren Oktay, “Portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265’e yükselmiştir. Kullanıcı sayısı ve hizmet sayısındaki artış, salgının da tesiriyle, portala giriş sayısına da yansımış, 2020 yılında bugüne kadar toplam giriş geçen yıla nazaran 645 milyon daha artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır. Yıl sonu prestijiyle bu sayının 2 milyara ulaşmasını bekliyoruz” bilgisini paylaştı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının günlük hayat üzerindeki tesirleri sürerken Dijital Türkiye çalışmalarını da bu yönde zenginleştirmeye çalıştıklarının altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

“Yürüttüğümüz ağır çalışmalar sonucunda, pandemi toplumsal takviye ön başvurusu, HES kodu süreçleri, üniversite e-kayıt hizmetleri ve ÖSYM fotoğraf güncelleme süreçleri Dijital Türkiye Portalı’na entegre edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen sarsıntı sonrasında afetzede hak sahipliği başvurusu, riskli yapı tespiti ve hasarlı bina kredi yardım müracaatları, Dijital Türkiye Portalı üzerinden sağlanmış, yaraların sarılmasında dijital hizmetlerimiz değerli rol oynamıştır.”

“TEK EKRAN BÜTÜNLEŞİK HİZMETLER, ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA DA ÇEŞİTLENECEK”

Siber egemenlik alanlarının en güzel formda korunması için de yoğun gayret gösterildiğini ifade eden Oktay, alanında bir birinci olan referans dokümanı “Bilgi ve Bağlantı Güvenliği Rehberi” yayımlanarak kamu kurumlarında güvenliğin yükseltilmeye başlandığını aktardı.

Oktay, “Kamu kurumlarımız ortasındaki resmi yazışmalara elektronik paraf esnekliği, elektronik mühür kullanılması ve elektronik evrakın şifrelenmesi üzere özellikler kazandıran ‘e-yazışma 2.0’ projemizi hayata geçirdik. Öbür taraftan 12 farklı operatörün sunmuş olduğu taşınabilir ve internet hizmetlerine ilişkin abonelik iptali süreçleri için artık bayilere gitmenize gerek kalmadı, fesih süreçlerini de artık Dijital Türkiye Portalı’ndan yapabilirsiniz.” diye konuştu.

Tek ekranda sunulan bütünleşik dijital hizmetlerin ilk örneklerinin daha önce paylaşıldığını hatırlatan Oktay, şunları söyledi:

“Taşıtlarımızla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamalara tıpkı sayfadan ulaşma kolaylığı sağlayan ‘Araçlarım’ ekranı hizmete girerek 56 milyon sefer kullanılmış, 379 bin ödeme süreci bu ekrandan gerçekleşmiştir. Beğeni toplayan ‘Araçlarım’ uygulamasına yönelik ikinci faz çalışmalarını sürdürüyoruz.

“SU ABONELİK SÜREÇLERİ 2020 SONUNA KADAR 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN SUNULUR HALE GELECEK”

Halihazırda su abonelik süreçleri için 23 ilde Dijital Türkiye Portalı’ndan işlem yapıldığını belirten Oktay, “Su abonelik süreçleri 2020 yılı sonuna kadar 30 büyükşehir belediyesi için sunulur hale gelecektir.” dedi.

Oktay, dijital Türkiye seyahatinde son derece kıymetli görülen bir öbür mevzunun da kamu kurumlarının elindeki bilgilerden daha fazla bedel oluşturulması olduğunu tabir ederek, coğrafik bilgi sistemleri ile toprağın, sanayi alanlarının, yol ve konut bilgilerinin Dijital Türkiye Platformu’na entegre edilme çalışmalarını, “veriyi kıymete dönüştürme vizyonunun güzel bir örneği” olarak gösterdi.

Dijital Türkiye seyahatinde katkı sunanları kutlayan Oktay, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi ortasında bilgi paylaşımı ve iş birliği ile yürütülen Türk Beyin Projesi de tekrar başka değerli bir örneği oluşturmaktadır. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak beyin anomalisi tespitine yönelik karar dayanak sistemi geliştiren mühendisinden tabibine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gazi Üniversitesi Hastanesi İmaj Arşivleme ve İrtibat Sistemine de entegre edilen sistemin kamu- üniversite- özel dal eşgüdümü tarafından tüm kurumlarımıza model olmasını diliyorum.”

“DİJİTAL TÜRKİYE PORTALI, BAŞLI BAŞINA BİR MUVAFFAKİYET HİKAYESİDİR”

“Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve sonucunda oluşan Dijital Türkiye Portalı, başlı başına bir muvaffakiyet kıssasıdır.” diyen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uzun yıllardır bu bahse verilen ehemmiyetin çıktılarının özellikle salgın periyodunda alındığını ve zelzele, sel üzere afet ve acil durumlarda daha da iyi anlaşıldığını aktardı.

Oktay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Dijital Türkiye Performans Sistemi ile hizmetlerin ilgili kurumlar tarafından taahhüt edilen müddetlerde dijitalleşmesinin takibini en yakından yapmayı sürdüreceğiz. Bugün toplantımızda bilhassa ‘Noter Süreçlerinin Dijitalleşmesi’ ile ‘İş Dünyasında Dijital Dönüşüm’ ve ‘Ticaret Sicili Gazetesi İçeriğinin Dijitalleşmesi’ bahislerini ele alacak, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde kaydettiğimiz ilerlemeyi değerlendireceğiz. İlgili tüm kamu kurumlarımızın temsilcileri ile Türkiye Noterler Birliği ve iş dünyası paydaşları burada.

Dijital Türkiye çalışmalarımızı vatandaş odaklı bir yaklaşımla, kamu hizmetlerinin en kolay, en süratli ve en kaliteli biçimde sunulması gayesiyle ilerletmeye devam edeceğiz. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın takip ve takviyeleri için şükranlarımı sunuyorum.

Yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetlerimiz ile yaptığımız çalışmaların milletimize iyi olmasını diliyor, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm Bakanlıklarımıza ve ilgili kurumlar ile emeği geçen herkese bir sefer daha teşekkür ediyorum.”