Otomotiv dünyasının en değerli yayın kümelerinden biri tarafından, her yıl tertipli olarak gerçekleştirilen ve okuyucu oylarıyla belirlenen finalistlerin, milletlerarası uzman bir heyet tarafından değerlendirildiği müsabakada, A3 Sportback kendi sınıfının birinciliğini elde etti.

Pazara sunulduğu tarihten bu yana birçok memleketler arası mükafata layık görülen ve Premium Kompakt Sınıf’ın simge modeli olan A3 Sportback, dördüncü kuşağıyla muvaffakiyetlerini devam ettiriyor. “Altın Direksiyon” ödülünün, gurur duydukları güçlü grup performansını temsil ettiğini tabir eden Audi CEO’su Markus Duesmann, “Yeni A3 Sportback, geniş bir amaç kitleye hitap ederken, tasarım ve dijitalleşmede yeni standartlar getirmeye de devam ediyor. Yeni A3 Sportback çok daha sportif, dijital ve son derece temaslı olmasıyla okuyucuların ve heyetin beğenisini kazandı” dedi.

Dünyanın en itibarlı araba ödüllerinden olan “Altın Direksiyon”, birebir vakitte bu hususta Almanya’daki en eski tertiplerden biri. Birinci olarak 1976’da düzenlenen yarışın 2020 seçiminde, sekiz sınıfa ayrılan 63 yeni model, büyük ödül için gayret etti. Her kategoride, okuyucu anketinde en çok oyu alan üç model finale kalmaya hak kazandı. 24 modelin katıldığı final, Ekim ayı başlarında DEKRA Lausitzring’de gerçekleşti. Milletlerarası uzmanlardan oluşan bir heyet, adayları belirlenen test şemasında yer alan kriterlere nazaran kıymetlendirdi.

AUDİ A3 KAZANMA GELENEĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

1996 yılında pazara sunulan ve dört halkalı markanın yeni bir segmentini oluşturduğu için premium kompakt sınıfın kurucusu olarak görülen A3, o tarihten bu yana üç defa; 1996, 2012 ve 2013 yıllarında “Altın Direksiyon” mükafatı kazandı. 2020 yılı içinde dördüncü jenerasyonuyla yollarda yerini alan A3 Sportback, ilerici dizaynının yanısıra, bilgi-eğlence, süspansiyon ve şoför dayanak sistemleri üzere üst sınıftan aldığı yeni özellikleriyle hem muvaffakiyetini hem de savını devam ettiriyor.

Yeni A3 Sportback’in 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.