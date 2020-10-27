Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF), sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışın gündemde olduğu son periyotta, yedek modül ve boya maliyetlerinde de önemli artışlar yaşandığına dikkat çekti.

Tüm Oto Servisleri Federasyonu Lideri Ünal Ünaldı, kurdaki dalgalanmanın tesiriyle yedek kesim ve oto boya materyallerinin fiyatlarındaki artışa dikkat çekerken, “Araç bakımlarında ve hasar tamirlerinde gerekli olan hayati yedek kesimlerin fiyatlarında 6 ay üzere kısa bir müddette ortalama yüzde 30 fiyat artışı oldu. Pandemi öncesi 1000 TL olan bir yedek modül, 1300-1350 TL’ye ulaşmış durumda. Kurdaki artış sebebiyle bunu doğal karşılıyoruz. Lakin bu parçayı 1700 TL’ye satan yedek modül ithalatçıları var, Sanayi Bakanlığı’nın mevzuyu el atması gerekir, biz de takviye vermeye hazırız” sözlerini kullandı.

“6 MİLYAR TL’LİK YEDEK MODÜL İTHALATI YAPILIYOR”

Türkiye’de kullanılan oto yedek kesimlerinin yüzde 70’inin ithal olduğuna değinen Ünaldı, yılda 6 Milyar TL bedelinde kesimin ithal edildiğinin altını çizdi. Kur artışı dışında yedek kesim ithalatçıları ve distribütörlerinin kargo, gümrük ve stoklama maliyetlerinin artığına, ama yüzde 70’e varan fiyat artışının fırsatçılık olarak kıymetlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünaldı, “Parça fiyatlarında fahiş fiyat artışları yapan firmaları Sanayi Bakanlığı’mız ile 680 üyemizin satın alma departmanlarındaki data havuzu vasıtasıyla her vakit paylaşmaya hazırız. Bu firmaların modül fiyatlarını daima web siteleri üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmasını, bu sayede şeffaf biçimde artış oranlarını vatandaşın ve dalın de görmesini istiyoruz” dedi.

6 AYDA ARAÇ BOYASI 3 SEFER ZAMLANDI

Oto servislerinin en çok kullandığı materyallerden birisi olan karoser boyasının da pandemi ile birlikte 6 ayda 3 defa toplamda yüzde 35 zamlandığını söyleyen TOSEF Lideri, litre fiyatı 200 TL olan boyanın hali hazırda 270 TL’ye satıldığını söyledi ve “Basit bir kaza sonrası bile artık maalesef çok önemli tamir sayıları ortaya çıkabiliyor. Araç fiyatlarının da astronomik sayılara ulaştığı bu periyotta vatandaşımızın kasko sigortası ile trafiğe çıkmasını şiddetle öneriyoruz. Kasko yaptıramayanların da trafik sigortalarında kesinlikle ek İhtiyarı Mali Mesuliyet Teminatı almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.