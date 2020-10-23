ID.3, Avrupa’da satışa sunulan arabaların dizaynlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testleri sonrasında titiz biçimde denetleyen bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi. Böylelikle, yüksek güvenlik sistemlerini tüm modellerinde ön planda tutan ve MEB konseptinin de en kıymetli kesimi haline getiren Volkswagen, birinci tam elektrikli modeli ID.3’te çalışmalarının karşılığını aldı.

ID.3, ön ve yan darbe, boyun darbesi, arabadan çıkarma üzere tedbirlerin incelendiği “Yetişkin Yolcu Güvenliği” kategorisinde yüzde 87 ile derecelendirildi. Model, “Çocuk Yolcu Güvenliği” kategorisinde ise yüzde 86 üzere epey yüksek bir derece elde etti. Değerlendirmede, önden yahut yandan bir çarpma durumunda, çocuk koltuğu sistemlerinin sağladığı müdafaa, çeşitli boyut ve kategorilerdeki çocuk koltuklarının arabaya yerleştirilme seçenekleri ve çocukların inançlı taşınması için sunduğu donanımlar olmak üzere üç kıymetli mevzu dikkate alındı.

Üretici firmaların bisikletliler, yayalar üzere yol kullanıcılarını muhafazaya yönelik AEB (Otonom Acil Fren) müdafaa sistemlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirmede, ID.3, Euro NCAP denetçileri tarafından en yüksek puanı almayı başardı.

ID.3’ün tüm donanım düzeylerinde Şerit Takip Asistanı “Lane Assist” ve Ön Bölge Asistanı “Front Assist” üzere gelişmiş sürüş takviye sistemleri standart olarak sunuluyor. Volkswagen’de birinci defa sunulan ön koltuklar için merkez hava yastığı sayesinde yandan bir çarpışma meydana geldiğinde şoför ve ön yolcu ortasındaki mümkün baş çarpışmalarını engelleniyor. ID.3’te opsiyonel olarak sunulan donanımlar ortasında 0-160 km/s suratları ortasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan “Travel Assist ACC – Adaptif Sürat Sabitleyici, Trafikte Sürüş Asistanı “Traffic Jam Assist”, Acil Durum Asistanı “Emergency Assist” , Kör Nokta İhtar sistemine sahip Geri Görüş Kamerası ve Park Asistanı “Park Assist” üzere yenilikçi sürüş ve güvenlik sistemleri bulunuyor.