Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) datalarına nazaran, bu devirde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 82.6 azalarak 35 bin 995 adete geriedi. Böylelikle Ocak-Eylül devrinde trafikteki toplam taşıt sayısı 700 bin 548 adet artarak 23 milyon 854 bin 820 adete yükseldi.

Eylül ayı sonu prestijiyle trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini araba, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel gayeli taşıtlar oluşturdu.

TÜİK datalarına nazaran, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül’de aylık bazda yüzde 1.8 ve yıllık bazda da yüzde 101.6 artışla 105 bin 732 adete çıktı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51.7’sini araba, yüzde 22.6’sını motosiklet, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 5.1’ini traktör, yüzde 2.5’ini kamyon yüzde 0.7’sini minibüs, yüzde 0.6’sını özel maksatlı taşıtlar ve yüzde 0.4’ünü otobüs oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 20.3’ü Fiat, yüzde 17.4’ü Renault, yüzde 8.6’sı Toyota, yüzde 6.1’i Volkswagen, yüzde 4.8’i Skoda, yüzde 4.7’si Hyundai, yüzde 4.6’sı Ford, yüzde 3.8’i Honda, yüzde 3.3’ü Nissan, yüzde 3.0’ü Seat, yüzde 2.9’u Peugeot, yüzde 2.5’i BMW, yüzde 2.5’i Audi, yüzde 2.4’ü Opel, yüzde 2.4’ü Mercedes-Benz, yüzde 2.4’ü Kia, yüzde 2.2’si Dacia, yüzde 2.1’i Citroen, yüzde 0.8’i Volvo, yüzde 0.6’sı Jeep ve yüzde 2.8’i öbür markalardan oluştu.

Ocak-Eylül periyodunda trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet arabanın yüzde 49.6’sı akaryakıt, yüzde 41.7’si dizel, yüzde 5.6’sı LPG yakıtlı, yüzde 3.1’i elektrikli ya da hibritti.

Eylül sonu prestijiyle trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet arabanın yüzde 38.3’ü dizel, yüzde 37’si LPG, yüzde 24.3’ü akaryakıt yakıtlı, yüzde 0.2’si elektrikli yahut hibritti.

Ocak-Eylül devrinde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet arabanın yüzde 30.9’u 1401-1500, yüzde 24.9’u 1501-1600, yüzde 23.3’ü 1300 ve altı, yüzde 14.4’ü 1301-1400, yüzde 5.5’i 1601-2000, yüzde 0.9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.