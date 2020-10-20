Açıklamada, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile muahedeye gidildiği ve bu kapsamda batarya modülü ile paketinin Türkiye’de üretecileceği kaydedildi

TOGG’un Twitter’dan hesabından, “dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız mutabakata nazaran batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz” açıklaması yapıldı.

Paylaşımda, “Farasis ile kuracağımız ortak teşebbüs şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız” denildi.