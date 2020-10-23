Ürettiği elektrikli araçlarla dalın öncüsü olan Tesla otonom sürüş konusunda da bir adım önde görünüyor.

Tesla, son yayınlanan yeni tam otomatik sürüş sisteminin beta sürümüyle birlikte kullanıcılarına artık tam otomatik bir sürüş vadediyor.

Şimdiye kadar hem Tesla’dan hem de Elon Musk’tan gelen ikazlarda sistemin emniyetli olduğu lakin yeniden de direksiyon başında kalınması ve rehavete kapınılmaması gerektiği belirtiliyordu. Beta sürümde de bu ihtarlar devam ediyor. Yapılan yeniliklere karşın sistemsel problemler yaşanabileceği belirtiliyor.

Sınrılı sayıda kullanıcıya sunulan beta sürümle birlikte tüm denetimin artık araçlarda olacağı söyleniyor. Yani Tesla arabalar artık rotaya ulaşabilmek için gerekli dönüşleri yapıp, araç sollayabiliyor.

Şirket daima olarak geliştirilecek olan sistemin gelecek günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşacağını belirtiyor. Külliyen hudut ağlarına dayanan sistem daha fazla insan tarafından kullanıldıkça daha süratli gelişecek.

KULLANICILAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞIYOR

Şu ana kadar sürüş sistemini deneyen kullanıcılar tecrübelerini toplumsal medya hesaplarından paylaştı.

Beta sürümünü deneyen ve hiç de üzücü olmadığını söyleyen bir kullanıcı yazılımın döner kavşakta nasıl hareket ettiğini paylaştı. Aracın son derece temkinli olduğunu söyleyen kullanıcı kavşaktan çıkana kadar aracı denetim etmediğini belirtiyor.