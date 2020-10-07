Asfaltın yanı sıra farklı arazi şartlarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Maksatlı Taşıt) arabalar, sürüş şartları bakımında varlıklı bir yelpaze sunuyor.

KALABALIK AİLELERİN TERCİHİ

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu arabalar, kalabalık aileler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipinin, modele nazaran farklılık göstermekle birlikte yakıt tüketimi de yüksek düzeylerde olabiliyor.

SUV araçların, kent içinde kullanımı da giderek bir trend haline geldi. Bilhassa yüksek araba severlerin gözdesi olan SUV’lar, bayan şoförler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli arabanın birinci piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye araba pazarında da tartısı artmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÖVDE TİPİ YÜZDE 43,9’LUK HISSEYLE SEDAN ARABALAR

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) derlenen bilgilere nazaran, eylül sunu itibariyle Türkiye araba pazarında, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,9 hisseyle sedan arabalar oldu.

SEDANDAN SONRA SUV AKABINDE HATCHBACK ARABALAR GELİYOR

Sedan arabaları, yüzde 28,9 hisseyle SUV izledi. Akabinde yüzde 24,1’lik hisseyle da hatchback arabalar sıralandı. Öteki yüzde 3’lük kısım ise “MPV, CDV, spor ve station wagon” gövde tiplerinden oluştu.

Bu periyotta sedan arabaların hissesi yüzde 51,2’den yüzde 43,9’a gerilerken, SUV’un hissesi yüzde 22,3’ten yüzde 28,9’a ve hatchback gövde tipli araba satışlarının hissesi da yüzde 22,6’dan yüzde 24,1’e çıktı.

SUV SATIŞLARI YÜZDE 120,7 ARTTI

2019 eylül sonunda 117 bin 104 olan sedan araba satışları bu yılın tıpkı devrinde yüzde 46 yükselişle 170 bin 462’ye yükseldi.

Kelam konusu periyotta hatchback gövde tipi arabaların satış adedi 51 bin 775’ten 93 bin 811’e yükseldi. Burada satışlarda yüzde 81’lik artış kaydedildi.

SUV gövde tipinde ise geçen yılın birinci 9 aylık periyodunda 50 bin 903 adet araba satılırken, bu yılın birebir periyodunda satışlar 112 bin 358 adede ulaştı.

Böylelikle Türkiye araba pazarından bu yılın ocak-eylül devriyle geçen yılın tıpkı devri kıyaslandığında SUV satışları yüzde 120,7 üzere büyük bir artış gösterdi.

SUV HISSESININ 2025 YILINDA YÜZDE 35’E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan yapılan araştırmalara nazaran, SUV segmenti, Türkiye’de yaklaşık yüzde 95’i ithal arabalar olmak üzere en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en dilek edilen segment olarak öne çıkıyor.

Dünyada giderek büyük bir trend haline gelen SUV’un 2025 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki hissesinin yüzde 35’e yükselmesi bekleniyor.

2019’da yüzde 37 olan Avrupa SUV pazarı yükünün ise 2025’te yüzde 45’e çıkacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ’NİN BIRINCI MODELİ DE SUV OLACAK

Ayrıyeten TOGG tarafından üretilen Türkiye’nin Otomobili’nin birinci modeli de SUV gövde tipinde olacak.

Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği TOGG’un “Mobilite Ekosistemi” amacının merkezi olan TOGG Gemlik Tesisi, “Akıllı”, “Çevre Dostu” ve “Aynı Çatı Altında” üzere pek çok niteliği ile “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanıyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesisi, 230 bin metrekare kapalı alanı olacak halde tasarlandı.

İnşaatı yer güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj çizgilerinin kurulmasının akabinde, 2022 yılının son çeyreğinde birinci seri araba banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları büsbütün TOGG’a ilişkin, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

Türkiye’nin Otomobili’nin de Türkiye SUV pazarından hisse alması ve SUV pazarını daha da büyütmesi bekleniyor.

Türkiye pazarından sonra Avrupa pazarına açılacak olan yüzde 100 doğuştan elektrikli Türkiye’nin Otomobili’nin SUV modeli, Avrupa pazarında da kendi segmentinde öne çıkan modellerden olacağı öngörülüyor.