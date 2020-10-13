Corona virüs sürecinde vatandaşların birçoğu, toplu taşıma araçlarında bulaş riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek araç sahibi olmaya karar verdi. Hatta bir aile bu süreçte, toplu taşıma kullanmamak için birden fazla araç satın aldı. Bunun yanında artan fiyatı nedeniyle kimi vatandaşlar, ikince el arabaları yatırım aracı olarak gördü.

Talebi artıran son durum ise corona virüs devrinde sıfır araç üretiminin talebin epey altında kalması oldu. Bu nedenlerle ikinci el araçların fiyat ivmesi her geçen gün yükseldi. Önümüzdeki yıl da ikinci el fiyatındaki artışın sürmesinin beklendiği söz edildi.

İkinci el araba alım satımı yapan firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Hâkim Kurtçu, “Şu an devrin en süratli vaktini yaşıyoruz. Pandemi devrinin tesiri ayrıyeten arabanın yatırım aracı olarak görülmesinden ötürü inanılmaz bir artış var. Geçtiğimiz 2 aya göre ciromuzda yüzde 150’lik bir artış kelam konusu. 7’den 70’e heryerde ve herkeste bir araba çılgınlığı var. İkinci el araba en tarihi günlerini yaşıyor. Günde 10 araç satarken, şu anda 20-27 araç satıyoruz.

Bu da insanların ikince el araçlara olan ilgisini gösteriyor. Bugün itibariyle 100 bin liraya aldığınız ‘A’ markası bir aracı, 2 ay sonra çok rahat 125 bin liraya satabiliyorsunuz. Bu da kesimin içindeki artışı ve bedeli gösteriyor. Geçen hafta ‘A’ marka bir hafif ticari aracı 105 bin liraya alırken, şu an en uygun ihtimalle 117-118 bin liraya alabiliyorlar. Bunun sebebi sıfır araçtaki daralma ve ülkeye araç girememesi. İkinci elde tarihi çağı yaşıyoruz” dedi.

SIFIRINDAN DEĞERLİ SATIŞLAR BİLE VAR

Sıfır aracın ikinci el pazarında daha değerliye satıldığı durumların dahi yaşandığını belirten Kurtçu, “Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Buna fırsatçılık da denilebilir. İkinci el araba pazarlarında bunlarla da karşılaşabiliyoruz” dedi.

İkinci el araba alıp satan evli ve 1 çocuk babası Kadir Eker (41), “Satışlarda geçen aya nazaran yüzde 60-70 artış var. Bayilerde çılgın fiyatlar mevcut. Biz bayilerden daha süratli araç teslimatı yapıyoruz” diye konuştu.

İkinci el araç satın almaya gelen Ferit Taş (42), “Toplu taşıma biraz külfetli. Bu yüzden bizim tercihimiz de kendi aracımızla gidip gelmek. Virüsten ötürü bu türlü bir tercihte bulunuyorum” dedi. Bir başka alıcı muhasebeci Sevim Meral (35) ise, “Pandemi sürecinde toplu taşımayı fazla kullanmak istemediğimiz için araç sahibi olmak istiyorum. Hem geleceğe yatırım olması açısından yararlı. İleride aracımı satıp konut sahibi olmak istiyorum” diye konuştu.