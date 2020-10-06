Türkiye’de bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle satılan her 10 arabadan 7’sini otomatik vites araçlar oluşturdu.

Günümüzde araba satın alırken, yakıt ve motor tipi değerli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de araba severlerin tercihlerinde kıymetli bir rol oynuyor.

Bilhassa ağır kent içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites arabalara ilgi dünya genelinde ve Türkiye’de artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) datalarına nazaran, Türkiye’de araba ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019’un birebir devrine nazaran yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Sırf araba satışları, 9 aylık devirde geçen yıla nazaran yüzde 70 artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

SATIŞLAR YÜZDE 73,9 ARTTI

Bu periyotta otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Eylül sonunda otomatik şanzımanlı arabalar, 269 bin 798 adetle yüzde 69,4 hisse alırken, manuel şanzımanlı

arabalar 118 bin 892 adetle yüzde 30,6’lık hisseye sahip oldu.

Birinci yarıda satılan her 10 arabadan 7’si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-eylül periyodunda otomatik şanzımanlı arabaların toplam pazardaki hissesi yüzde 67,9, satışı da 155 bin 145 adet olarak belirlenmişti.

Böylelikle otomatik şanzımanlı araba satış adetleri 2019’un birebir periyoduna nazaran yüzde 73,9 artış gösterdi.

SEGMENT HISSESI DAĞILIMI

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek hisseye yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 92,8 ile en küçük kent arabaları olarak bilinen A segment, yüzde 69,1’le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak isimlendirilen C segment ve yüzde 53,1 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

– 2000cc üstü araba satışlarının hissesi yüzde 0,2

Öte yandan, araba pazarı motor hacmine nazaran 1600cc altındaki araba satışları yüzde 72,1 artarak yüzde 94,9 hisse,

1600-2000cc aralığındaki araba satışları yüzde 21,9 yükselişle yüzde 1,8 hisse ve 2000cc üstü araba satışları da yüzde 1,7’lik artışla yüzde 0,2 hisse aldı.

Ayrıyeten araba pazarı segmentlerine nazaran, eylül sonunda pazarın yüzde 87,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti arabalar 245 bin 503 adetle yüzde 63,2, B segmenti arabalar de 91 bin 536 adetle yüzde 23,5 hisse aldı.

Bu yılın ocak-eylül devrinde otomatik şanzıman tipine nazaran adetler, hisseler ve değişimler şöyle;