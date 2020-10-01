Pandemi periyodunun sona ermesi ile birlikte gündeme gelen motosikletlere ek ÖTV’ye karşın yaz aylarında motosiklet satışları her geçen ay yükseldi. Ağustos ayında ise bu yükseliş tepe yaptı.

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen’in haberinde yer verdiği TÜİK datalarına nazaran, ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 94 oranında artarak 25 bin 425 oldu. 2019 yılı birebir ayında ise bu rakam13 bin 77’ydi. Ocak-ağustos devrinde de artış gözlemlendi. 2020 yılı birinci 8 ayında bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran tescil adetleri yüzde 29 oranında arttı ve toplam sayı 143 bin 237 oldu. Sene sonu varsayımları ise 175-180 bin aralığına güncellendi.

DÜŞÜK MALİYET

Tüketicinin motosiklete yönelmesindeki en kıymetli sebeplerden bir tanesi toplu taşımadan uzaklaşmak olurken bununla birlikte maliyetlerin düşük olması da rol oynadı. Motosiklet pazarındaki artışın büyük kısmını 250 cc altı ve 50 cc motosikletlerin oluşturduğu göz önüne alındığında, hem fiyat avantajı hem MTV avantajı hem de bakım maliyetlerindeki avantajlar ortaya çıkıyor. Motosiklet Sanayisi Derneği (MOTED) Lideri Muvaffakiyet Erbaş “Büyümeyi tetikleyen 250 cc altındaki motosikletler oldu. Bilhassa 50 ve 100 cc’de artış çok yüksek. Bu kıymetli bir bilgi zira birçoklarının yeni motosiklete başlayan beşerler olduğunu düşünüyoruz. Natürel ki toplu taşımadan uzaklaşma isteği bu talebi artırdı. Kişisel ve ucuz olması 50 cc’de MTV olmaması, ehliyet avantajı üzere sebepler tercihi bu alana kaydırdı” dedi.

“GÜNEYDE ARTIŞ ÇOK FAZLA OLDU”

Yaz aylarında motosiklet satışlarındaki artışın büyük kısmı güney vilayetlerinde olduğunu belirten Erbaş, “Artışta pandemi devri ile birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmanın tesirli olduğunu düşünüyorum. Bu gelişmeyi yazlık sahiplerinin daha uzun mühlet orada kalabilme imkanına bağlayabiliriz. İki tekerlek, yakın etrafta ulaşım imkanını çok kolaylaştırıyor” halinde konuştu.

“BÜYÜK CC’DE ADETLER DÜŞÜYOR”

Tıpkı geçtiğimiz aylarda otomotiv dalında çok tartışma yaratan ÖTV düzenlemesi üzere motosiklette de yaz aylarının başında konulan ek vergi fiyatların artmasına sebep olmuştu. Bu ek vergi olağan kaidelerde eylül ayı itibariyle kalkacaktı lakin yıl sonuna kadar uzatıldı. Vergilendirmedeki bu değişim bilhassa büyük cc motosiklet fiyatlarını ve satışlarını etkiliyor. Muvaffakiyet Erbaş: “Büyük cc motosiklet satışlarında adetler düşüyor lakin alımlarının birçok fiyatların daha da artma kaygısı ve kimileri için de yatırım olarak görmesinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Natürel ki öteki bir olumsuz istikameti de var işin, fiyatların yükselmesi günden güne büyük cc motosikletleri erişilebilir olmaktan çıkartıyor” dedi.