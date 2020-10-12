Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Eylül periyoduna ilişkin bilgileri açıkladı. OSD’nin açıkladığı bilgilere nazaran araba üretimi geçen yılın birinci 9 ayına nazaran yüzde 18 oranında azaldı.

Pandemi münasebetiyle üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el araba fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Sıfır araçlara talebin yüksek olması ve araba fabrikalarında üretimin azalması nedeniyle de araç almak isteyenler 2. el araba pazarına yöneldi. 2’inci el araç pazarında fiyatlar değişkenlik gösterirken galericiler ise üretimin eski haline dönmesiyle fiyatların düşmesini öngörüyor.

Araba üretiminin azalmasının sıfır ve 2’inci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Galerici Faruk Ünal, piyasadaki arzın talebi karşılamadığı için vatandaşların sıfır yerine ikinci el araçlara yöneldi.

Bu durum 2’inci el araçların fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2’inci el araç satışını yalnızca galericiler değil al-sat yapan bireylerde yapıyor, bu durum da fiyatların yükselmesinde tesirli oluyor.

Pandemi hasebiyle birinci olarak Çin’de otomobil modülü üreten fabrikalar üretime orta verdi, akabinde Avrupa’da ve başka bölgelerde üretim fabrikaları üretime orta verdi.

Ocak ayından beri geçen seneye nazaran daha az otomobil üretilmesi fiyatların yükselmesine neden oldu. Üretim eski haline döndüğünde araç fiyatlarının olağan seviyede olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Araç fiyatlarında olağandışı bir artış olduğundan bahseden Galerici Harun Camcıoğlu ise “Fabrikalar pandemi nedeniyle üretimi azalttı. Sıfır araçlara olan talep karşılanamayacak duruma geldi. Bu durum sıfır araçların ve sıfıra yakın olan araçların fiyatlarının olağandışı bir halde yükselmesine neden oldu.

Sıfır araç almak isteyenler araç almak için yetkili satıcılardan araç siparişlerini veriyor. Siparişlerin teslim edilmesi için de aylarca beklemek gerekiyor. Beklemek istemeyen vatandaşlar da galerilerden daha yüksek fiyata araç satın alıyor. Üretimin az olmasından ikinci el araç piyasası da etkileniyor” diye konuştu.