Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2020 Eylül ayı Araba ve Hafif Ticari Araç Pazarı datalarını paylaştı.

Buna nazaran, birinci 9 ayık periyotta Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 75,5 artarak 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Araba satışları, tıpkı devirde geçen yıla nazaran yüzde 70 oranında artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 artarak 104 bin 931 adede ulaştı.

Araba ve hafif ticari araç pazarı 2020 eylül ayında yüzde 115,8, araba pazarı yüzde 101,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 189,1 oranında arttı.

Eylül ayında araba ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı eylül ayına nazaran yüzde 115,8 artarak 90 bin 619 adet oldu.

ARABA SATIŞLARI 2 KAT ARTTI

Eylül ayında araba satışları yıllık bazda yüzde 101,9 artarak 71 bin 296 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 189,1 artarak 19 bin 323 adet oldu.

Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 52 arttı. Araba pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 62,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 22,8 arttı.