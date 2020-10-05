Japon iktisat gazetesi Nikkei’nin haberinde, Japon araba üreticilerinin İngiltere’den araba ithalatına yüzde 10 ek AB gümrük vergisine hazırlandığı, üreticilerin İngiliz hükümetinden bu ek ek gümrük masraflarını ödemesini talep ettiği bildirildi.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan oluşan Birleşik Krallık’ta, Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB’den resmen 31 Ocak’ta ayrılan İngiltere, Birlik ile ticaret başta olmak üzere ikili bağlantılar konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenlik üzere mevzular ele alınıyor.

Muahedeye varılamaması halinde iki taraf ortasındaki ticari bağlar, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına nazaran yürüyecek.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.