İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) eylül ayına ait araç satış bilgilerini açıkladı.

Buna nazaran ülkede eylül ayında aylık bazda toplam araç satışı yüzde 4,4 azalarak 328 bin 41’e geriledi.

İngiltere’de yıllık bazda ise eylül ayında toplam araç satışı geçen yılın birebir periyoduna kıyasla yüzde 33,2 azalarak toplam 1 milyon 243 bin adet olarak kaydedildi.

Bilgilere ait olarak değerlendirmede bulunan SMMT Lideri Mike Hawes, “Son derece güç bir devirde, İngiliz otomotiv kesimi inanılmaz bir direnç gösterdi” sözünü kullandı.

Hawes, bununla birlikte cazip kampanyalara karşın İngiliz otomotiv kesiminin eylül ayında son 21 yılın en düşük performansını sergilediğini söyledi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin (AB) ayrılık sürecine ait belirsizliklerin yüksek seyretmesi ve tarafların daralan mühlete karşın şimdi bir özgür ticaret muahedesi konusunda muahedeye varamaması da İngiliz otomotiv kesimi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.