Murat Şahin /ntv.com.tr

Yaşanan süratli satışlar ve yüksek fiyatlar nedeniyle son devirde durağanlığa giren 2. el piyasasında en çok merak edilen sorulardan biri fiyatların ne vakit düşeceği. Piyasanın uzman isimleri yüksek fiyatların en değerli sebepleri ortasında internet satışlarını gösterirken, fiyatların ne vakit ne nasıl düşeceğiyle ilgili de ipuçları veriyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Lideri Aydın Erkoç, son devirde yaşanan durağanlığın sebebi olarak bayilerde sıfır otomobil yokluğunu gösterirken, araç stoklarının artması halinde 2. el arabada yüzde 10’luk bir düşüş beklediklerini belirtti.

Erkoç, “Şu anki durağanlığın sebebi bayilerde sıfır araç yok. Fabrikalar üretime başlasa da şimdi tam kapasite çalışmaya başlamadılar. Yurtdışından da siparişler yeni gelmeye başlıyor. Arz talep dengesizliğinden ötürü beşerler sıfır araç bulamadığı için 600 bin TL’lik araç yerine 2018 modeline 600 bin TL vermek durumunda kalıyor. Öte yandan son günlerde mevduat faiz oranları da yükseldi. Tüm bunlar piyasayı ister istemez etkiliyor. Sıfır araçlarda arzda çoğalma olursa ikinci elde de bir yüzde 10’luk geriye geliş olur” dedi.

“İNTERNETTEKİ İLANLARIN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ”

Piyasanın yükselmesinin en büyük sebeplerinden birinin internetteki fiyatlar olduğunu belirten Erkoç, “İnternete araç ilanı koyan meslek dışı insanların incelenmesini istiyoruz. Piyasayı yükselten bunlar. 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon adedini galericiler, 1 milyonunu şahıslar satmış. Lakin 5 milyondan fazlasını hiç meslekle alakası olmayanlar alıp satıyor. Bunlar önemli bir vergi kaybı. Piyasayı yükselten bunlar. Kimileri oto galerilerden arabayı alıp üzerine kar koyup ilana koyuyorlar ve fiyatları şişiriyorlar.

Gelir yönetimi başkanlığına burada vazife düşüyor. İstedikleri anda bu insanları inceleyebilirler. Bunlardan birkaç tanesi ceza yesin bir daha yapıyorlar mı bakalım” dedi.

“HERKES OTOMOBIL ALMA TELAŞINA DÜŞTÜ”

Bursa Oto Galericiler Odası Lideri Hakan Yanık ise, ikinci elde fiyat artışının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Yanık, “İkinci elde fiyat artışı yıl sonuna kadar devam eder. Göstergeler onu gösteriyor. 2021’de ise düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile kâfi. 2021’in başında her sene olan KDV, ÖTV, muhtasardaki oynamalar otomatikman fiyat yansımasına sebep olacak. Son ÖTV artırımı da bu artışların tuzu biberi oldu” dedi.

İnsanların yaşa modele bakmadan araç almaya çalıştığını söyleyen Yanık, “8 yaşa kadar talep varken şu anda yaşa bakılmaksızın beşerler bir otomobil alma telaşına düştüler. Bir an evvel düzgün bir otomobil alma telaşındalar. Markası, modeli, yaşı fark etmez ‘eli ayağı düzgün olsun yeter’ diyerek araç alıyorlar” dedi.

“İNTERNET FİYATLARI CÜMBÜŞ AMAÇLI”

İnternet sitelerinde istenen fiyatlarla ilgili de konuşan Yanık, “Burada basında söylentiler ve halk ortasındaki konuşmalar abartılmasına sebep oldu. Şahin’e Doğan’a kimse bakmıyor. Bu internetteki fiyatlar bizim araştırmamıza nazaran büsbütün cümbüş gayeli, bir tane satabilir miyiz havasından esinlenerek yazdıkları fiyatlar. Bunlar toplumda çok ciddiye alınmıyor ve o otomobillere bu fiyatlar verilmiyor. Alan olursa da çok meraklısı oluyor. Bizim asıl problemimiz eli yüzü düzgün, aileye hitap eden otomobillerin fiyatlarının üste hakikat artması.

Buradan hükümete de bir davet yapıyorum, bölüme yıllarını vermiş insanları bir ortaya toplayıp ‘bu fiyatlar neden artıyor’ diye pahalandırmak lazım. Bize nazaran piyasayı kaosa götüren bir şeyler var. Bunların başında da internet fiyatları geliyor. Ticaretteki ciddiyet artık kaybolmaya başladı ve bu birilerinin işine geliyor. Bölümün bilerek karıştırıldığını ben sav ediyorum. Geçmişe bakınca bu türlü bir fiyat artışı hiçbir vakit olmamıştır. 2019’un ikinci yarısından itibaren birileri, şuurlu, planlı programlı bu piyasayı artırmaya, ortamı germeye başladılar.” dedi.

Yanık, araç fiyatlarının 2020 sonuna kadar yükselmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

“MAALESEF ARTIŞ DEVAM EDER”

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş da ikinci elde fiyatların son 1 yılda yüzde 50 yükseldiğini ve mevcut durumda artmaya devam edeceğini belirtti.

Karakaş, “Kurumsal şirketler olarak hiç istemediğimiz bir durum olsa da ikinci el otoda fiyat artışı maalesef devam edecektir. Hala tedarik sorunu var. Döviz kuru ve matrah düzenlemesi de fiyat artışını tetikledi. Tedarik sorunu çözülmediği sürece 0 kilometre araçların tek alternatifi ikinci el araçlardaki fiyat artışının önüne geçmek çok zor” dedi.

D segmenti sedan ve premium araçlarda çok önemli yükseliş olduğunu belirten Karakaş, “Sene başından itibaren en çok fiyat artışı B segmenti SUV, C segmenti ve D segmentinde yaşandı ve ortalama yüzde 50 olarak seyretti. Somut olarak gözlemlediğimiz D segmenti sedan ve premium araçlarda çok önemli yükseliş yaşandı” açıklamasını yaptı.

“YATIRIM EMELLI ALAN ÇOK”

Meslekle alakası olmayanların araç alım satımı peşinde olduğunu söyleyen Karakaş, “Araç kullanan sayısı genel olarak geçtiğimiz yıldan farklı değil, el değiştirme arttı. Daha çok bu işin ticaretini yapmak isteyen bölümlerin sayısı arttı. Bu meslek ve dalla uzaktan yakından ilgisi olmayan yetkisiz bireyler daima araç alım-satımı peşinde. Pazarda araba satın alıp 1-2 sene kullanırım diyen birisine ne yazık ki rastlamıyoruz. Genelde yatırım hedefli alımlar yüzde 30-35’leri geçti. Bu önemli bir sayı. İnsanlara aslında enflasyona nazaran kazanılmış sayılmadığınız lakin rakamsal manada büyük görünen meblağlardan kaynaklı cazip geliyor. Bence sene sonuna kadar her 2 şahıstan biri arabası yatırım emelli alma kararında olacak” dedi.