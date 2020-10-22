Kepez ilçesinde mobilya ustası Erol Dağdelen, geçen ay polise giderek, dolandırıldığı teziyle şikayetçi oldu. Akabinde savcılığa hata duyurusunda bulunan Erol Dağdelen, inancı berbata kullanarak 180 bin lirasının dolandırıldığını söyledi.

Avukatıyla birlikte gittiği savcılıkta başına gelenleri anlatan Erol Dağdelen, şunları söyledi:

“Mustafa V. ile dini nikahlı eşi Sevgi S.’nin meskenine mutfak dolabı yaptım. Mustafa V. bana galerici olduğunu söyleyince, ben de aracımı satmak istediğimi söyledim. O da bana hoş bir otomobil alabileceğini söyledi. Eşimle birlikte konutuna giderek çay içtik. Bana itimat sağladı. Otomobilimi 180 bin TL’ye sattım. 3 gün sonra Mustafa V. beni arayarak, Isparta’da icradan 130 bin TL’ye araç bulduğunu söyledi. Kendisine 6 bin, icra dairesinde satışı sağlayacak memura da 6 bin TL alacağını belirtti. Ben de kabul ettim. Isparta’ya gittik. Adliyeye yakın bir yerde icra dairesinde çalıştığını söyleyen İbrahim ismindeki şahısla buluştuk. Benden 50 bin TL teminat bedeli yatırmamı istedi. Mustafa V. bana bir IBAN numarası verdi ve parayı oraya gönderdim. Gönderdiğim hesabın Mustafa V.’nin dini nikahlı eşi Sevgi S.’nin olduğunu görünce Mustafa bana ‘Vergi borcum var. Borç çıkıyor. Sen açıklama kısmına elden alınan para karşılığı olarak yaz’ dedi. Bende inanç oluşturduğu için dediği üzere yazdım. Kafede 3 saat oturduktan sonra İbrahim ismindeki kişi Mustafa’yı arayarak ‘Hayırlı olsun. Araç artık sizde’ dedi. Mustafa da bunu söyleyince Antalya’ya döndük”

Bankaya giderek 80 bin TL çektiğini ve Mustafa V.’ye elden verdiğini anlatan Dağdelen, “Aracın 2-3 güne elime geçeceğini söyledi. Bir iki gün sonra Mustafa V. Denizli’de 80 bin TL’ye uygun bir araba bulduğunu ve bana bunu alabileceğini söyledi. Ben de o kadar param olmadığını, 50 bin liram olduğunu söyledim. O da 30 bin TL’yi kendisinin verebileceğini tabir etti. Ben de kabul ettim. Sevgi S. hesabına parayı gönderdim. Bir müddet sonra Mustafa V.’ye telefonla ulaşamadım. Isparta’ya gittim. Kendisini icra memuru olarak tanıtan İbrahim isimli kişiyi de bulamadım. Mustafa V.’nin eşini buldum. Eşi de dini nikahlı olduklarını, ayrıldıklarını ve artık görüşmediğini söyledi. 5-6 kişiyi daha bu türlü dolandırmış. Şikayetçiyim” dedi.

Avukat Yağmur Uygun ise müvekkilini dolandıranların bu işi meslek haline getirdiklerini söz ederek, “Eğitim seviyesi düşük ve hukuku işleyişi bilmeyen birçok beşere karşı evvel inanç bağlantısı kuruyorlar. Dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri şahısların konutlarına gidiyor. Bu bireyleri kendi konutlarına davet edip, çay, kahve ve hatta yemek ikramında bulunarak, inanç sağlıyor. Sonrasında ‘minareyi çalan, kılıfını hazırlar’ misali mağdurların tüm tüzel yollarını kapatacak hareketlere başvuruyorlar. Bunlar 3 kişi ve kanunlarımızda bu örgüte girer. Bu 3 kişi daima birlikte hareket ediyor ve çok sayıda kişiyi benzeri yollarla dolandırdıklarını tespit ettik. Yargının bu hususa ihtimam göstermesini talep ediyoruz” diye konuştu.