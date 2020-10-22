Fiat Chrysler, uzun müddettir beklenen Fiat 500’ün elektrikli versiyonunu birinci defa bu hafta sonu Milan’da satışa sunacak. Reuters’te yer alan habere nazaran aracın başlangıç fiyatı ise 19 bin 900 euro olarak belirlendi.

İtalyan hükümeti, elektrikli arabalara verdiği takviye kapsamında bu fiyatın 6 bin 600 eurosunu kendi bütçesinden karşılayacak.

Fiat Chrysler CMO’su Olivier Francois, öteki versiyonların ise 23 bin 700 euro ve 25 bin 200 eurodan satılacağını söyledi.

Fiat 500 BEV’in en ucuz versiyonun menzili 185 km iken, öbür versiyonların menzili ise 320 km olarak açıklandı.

Yeni 500 BEV, Fiat’ın 2018 yılında ilan ettiği 5 milyar dolarlık elektrikli araç yatırım planının en değerli modülü olarak öne çıkıyor.