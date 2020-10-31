Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi (TOGG) geliştirmekte olduğu elektrikli araç eser gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis‘i iş ortağı olarak seçti.

TOGG ve Farasis tarafından, Bilişim Vadisi’nde TOGG İdare Şurası üyelerinin de iştirakiyle imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretiminin yanında, Türkiye ve etrafındaki ülkeler için güç depolama tahlillerini bir ortak teşebbüs şirketi çatısı altında sunacak stratejik paydaşlık seçeceğinin de titizlikle değerlendirildiği bildirildi.

BATARYA MODÜLÜ VE PAKETİ TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Varılan mutabakata nazaran TOGG’un batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretileceği aktarılan açıklamada, iki şirketin, batarya hücresi tedarikinin yanında imzaladıkları kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde, Türkiye ve etrafındaki ülkeler için güç depolama tahlillerini bir ortak teşebbüs şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceği söz edildi.

Açıklamada, “TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki idare merkezinde imzalanan stratejik iştirakin genel prensiplerini içeren ortak teşebbüs şirketi niyet mektubuna nazaran 2020 yıl sonuna kadar ortak teşebbüs şirketinin kapsamlı iş planı oluşturulacak ve iştirakin türel tabanı bu müddet zarfında detaylandırılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda iki şirketin idare konseylerinde son kıymetlendirme onaylardan sonra 2021 yılı başında ortak teşebbüs şirketinin hukuken kurulması hedefleniyor.” denildi.

TOGG ve Farasis ortasında kurulması hedeflenen ortak teşebbüs şirketinin iş planında tarafların en ehemmiyet verdikleri bahislerin başında yerlilik geldiği belirtilirken, iş planı dahilinde batarya hücresinin de Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi bahislerinin da ayrıntılı bir halde değerlendirileceği, bilhassa hücre kimyası konusunda geliştirilecek yetkinliklerin uzun vadede her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağı kaydedildi.

“TOGG’UN MOBİLİTE EKOSİSTEMİ, KIYMETLİ BİR BÖLGESEL OYUNCU HALİNE GELECEKTİR”

Açıklamada, imza merasimi sonrası konuşmasına yer verilen TOGG İdare Heyeti Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu, “Farasis ile birlikte kurulacak ortak teşebbüs şirketi de ülkemizin güç sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir teşebbüs olacak, ülkemizin güçte dışa bağımlılığını azaltacak, pak ve verimli bir güç sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG’un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, önemli ekonomik bedel yaratan, değerli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir.” tabirlerini kullandı.

“BU İŞ BİRLİĞİ ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYASI ÜRETMENİN ÖTESİNE GEÇECEK”

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise “2018 yılından bu yana, mümkün yerli iş birlikleri de dahil, 30’un üzerinde küresel batarya tedarikçisini saklılık muahedeleri çerçevesinde (NDA) kıymetlendirmiş, bunların içinden teknik, ticari ve stratejik kriterlerimizi en güzel karşılayan, dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis batarya iş ortağımız olarak seçilmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş şunları kaydetti:

“Günümüzde elektrikli araçlar için en değerli ve temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-Ion batarya teknolojisinin Farasis üzere kıymetli bir oyuncu ile ülkemize gelmesi hayli kıymetlidir. TOGG’un, sıfır emisyonlu elektrikli araçlarını geliştirirken ülkemizdeki teknolojik dönüşümü de tetikleyeceğini başından beri lisana getiriyorduk. Bu iş birliği elektrikli araç bataryası üretmenin ötesine geçecek, ülkemizde batarya Ar-ge yetkinliklerini geliştirecek, otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye’ye taşımalarını tetikleyecek, Farasis’in eser gamında bulunan otomotiv dışı güç depolama eserleriyle birlikte güç depolama işini büyütecek ve ortak teşebbüs şirketinin kendi geliştireceği markasıyla, sorumlu olduğu bölgede Farasis’in münhasır temsilcisi olarak çok değerli yeni bir ekonomik kıymet üretecektir.”

“TOGG İLE ORTAK OLMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ”

Niyet mektubu imza merasimine çevrimiçi olarak katılan Farasis Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr.Yu Wang ise Türkiye’nin bölgesindeki en değerli otomotiv ülkelerinden biri olduğunu lisana getirdi.

Dr.Yu Wang, “Türkiye’deki gelişmiş otomotiv birikimini kullanarak elektrikli araçlar geliştirmek ve üretmek üzere yola çıkan TOGG ile iş birliği yapmak bizim temel stratejilerimiz doğrultusunda attığımız doğal adımlardan biri oldu. TOGG gerçek vakitte, yanlışsız yerde, yanlışsız işi yaparken, batarya konusunda öncü şirketimizin argümanlı büyüme planlarını desteklemek için biz de elektrifikasyon için bir sonraki büyük pazar olarak gördüğümüz Türkiye’den daha ülkü bir lokasyon, TOGG’dan daha ülkü bir ortak düşünemezdik. Gerek Türkiye’de ortaya çıkacak gereksinimlere gerekse bölgeden gelecek talepleri karşılamak üzere bu niyet mektubuna imza attık. Batarya tedarikiyle başlayan bu iş birliğinin uzun vadeli bir iştirake dönüşecek olmasından ötürü heyecan duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim Vadisi’ndeki imza merasimine şahsen katılan ve iş birliğini çalışmalarını en başından beri yürüten Farasis Avrupa Tertibi Yöneticisi Sebastian Wolf da “TOGG ile görüşmelerin en başından beri her iki şirketin de ferdi mobilitenin geleceğini elektriklendirme konusunda tıpkı heyecanı paylaştığını gördük. Türkiye’de gerek otomotiv gerekse otomotiv dışı pazarda Li-Ion akülere olan talepte değerli bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Bu nedenle, bölgedeki birinci elektrikli araç bataryası üretim şirketini kurmak için TOGG ile ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” sözlerini kullandı.

2002 YILINDA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE KURULDU

Öte yandan açıklamaya nazaran, Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.’nin selefi olan Farasis Energy Inc., 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kuruldu. Güç yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa’da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş bir pil tahlilleri portföyü sundu ve global müşteriler oluşturdu.

Şirket, 3 global Ar-Ge merkezi ve 4 binden fazla çalışanıyla şu anda BEV (pilli elektrikli araç) pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden ve batarya geliştirme, üretim ve kullanım ömrünün sonuna kadar tek elden güç depolama tahlili sunabilmekte olan Farasis Avrupa’da yüzde 100 CO2 nötr fabrika kuran birinci pil hücresi üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Farasis’in kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği kıymetli adımlar şöyle sıralandı:

“2002’de dünyada en çok kullanılan batarya kimyası olan NMC’yi geliştirmek üzere Dr. Yu Wang ve Dr. Keith Kepler tarafından kuruldu. 2009’da en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de Farasis Güç kuruldu. 2010-2015’te ABD ve Avrupa’ya elektrikli motosikletler, yardımcı güç üniteleri, forkliftler ve özel araçlar sunuldu. 2015’te Çin’in önde gelen OEM’lerinden BAIC ile çalışmaya başladı.

2018-2019’da elektrikli araçlar konusunda öncü Çinli otomotiv üreticilerinden ve Daimler (Mercedes-Benz) ile bir dizi elektrikli araç bataryası tahlilleri üzerine programlar başlattı. 2020’de birinci halka arz (IPO) kapsamında 5 milyar doların üzerinde bir şirket değerlemesine ulaştı ve Daimler, yüzde 3’lük iştirakle Farasis’in stratejik ortağı oldu.”