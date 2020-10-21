Yeni düzenlemeyle birlikte araç alım satımının kıymetli bir halkası olan “oto ekspertiz” firmalarında da yoğunluk her geçen gün artıyor. Kurumsal ve bağımsız ekspertiz firmalarından alınmış raporlar tüketiciye itimat verirken, alıcının araç konusunda soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

EKSPERTİZ MERKEZLERİ DAHA DA KIYMET KAZANDI

Hususa ait açıklamalarda bulunan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ayözger, “İkinci el araba ticareti kesimin hem rakamsal hem de fonksiyonel hususlar bakımından büyük kısmını kapsıyor. İkinci el araba ticaretinde ekspertiz zorunluluğuyla başlayan yeni devirde, ekspertiz merkezleri daha da kıymet kazandı” dedi.

EKSPERTİZ SAYILARINDA REKOR ARTIŞLAR YAŞANDI

Düzenlemeyle birlikte artan ekspertiz sayılarına dikkat çeken Ayözger, “2020 yılının birinci yarısında otomotiv kesimine damga vuran pandemi sebebiyle Ocak-Mart periyodunda olağan seyrinde devam eden ikinci el araç satışları, Nisan-Mayıs periyodunda epeyce düşük seyretti. Olağanlaşma süreciyle bir arada Haziran ve Temmuz aylarında ise rekorlar kırıldı. Ağustos ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte daldaki hareket devam ederken yapılan ekspertiz süreçleri de paralel bir seyir gösterdi. Birinci 8 ayda gerçekleştirdiğimiz toplam 43.000 adet ekspertiz sürecinin değerli bir kısmı de ikinci el araç satışlarının tepe yaptığı olağanlaşma sürecinde gerçekleşti. Yıl sonuna kadar 65.000 adet araca dokunmuş olacağımızı düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.