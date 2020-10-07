Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, federal hükümetin konut ve apartmanların özel park alanlarında elektrikli arabalar için akıllı bir şarj istasyonu kurmasını teşvik edeceğini belirtti.

Teşvik fiyatının 900 euro olacağını kaydeden Scheuer, elektrikli arabalar için şarj süreçlerinin yaklaşık yüzde 80’inin gelecekte konutlarda gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi. Scheuer, “Bu bizi her vakit ve her yerde herkes için elektrikli araç şarj istasyonları açma gayemize kararlı olarak yaklaştırıyor.” sözünü kullandı.

Bireyler, apartman idareleri ve kooperatifler elektrikli arabalar için şarj istasyonu devlet teşvikine 24 Kasım’dan sonra başvurabilecek. Bu şarj istasyonlarında kullanılacak elektriğin yüzde 100 yenilenebilir güç kaynaklarından gelmesi de teşvik de şart olarak konuldu.

Elektrikli arabalar için konutlarda kullanılacak şarj ekipmanları piyasada bin euronun altında satılırken, bunların heyetim maliyetlerinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Alman hükümeti, elektrikli arabalarda tüketicilerin şarj telaşlarını gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için 2023’e kadar ülke genelinde elektrikli arabaları şarj edilebilecek istasyon sayısının 50 bine çıkarılmasını hedefliyor.

Eylülde hükümet tarafından sağlanan teşviklerin tesiriyle trafiğe kaydedilen büsbütün elektrikli arabaların sayısı yüzde 260 artarak 21 bin 188 araca yükselmişti. Bu arabaların pazar hissesi ise yüzde 8’e ulaşmıştı.