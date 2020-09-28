Alman araba üreticisi Volkswagen, Çin’de ortak teşebbüslerle elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

Volkswagen Group China tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin’deki ortak teşebbüsleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen’in, 2020-2024’te e-hareketliliğe15 milyar euro yatırım yapacağı belirtildi.

15 FARKLI MODEL

Açıklamada, Çin’de 2025’e kadar Volkswagen’in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin eser portföyünün yüzde 35’inin elektrikli modellerden oluşacağı kaydedildi.

MAKSAT SATIŞLARI İKİYE KATLAMAK

Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin Çin’de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Çin hükümetinin elektrikli araçlar için şarj altyapısına şimdiden büyük yatırım yaptığı, Volkswagen’in Çin’de batarya teknolojisi ve şarj altyapısında paydaşlıklar geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.