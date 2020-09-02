TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, muayenelerini yaptıramayan araçlara yönelik muayene erteleme sürecinin yalnızca 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri ortasındaki araçları kapsadığı belirtildi.

TÜVTÜRK açıklamasına nazaran, salgın nedeniyle 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri ortasında araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin, araç muayene süreçlerini bu müddetin bitimi olan 3 Temmuz tarihinden itibaren 45 gün içerisinde (17 Ağustos’a kadar) gerçekleştirmesine imkan tanınmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, kelam konusu tarihler ortasında (3 Nisan-3 Temmuz) araç muayene mühleti dolan ve muayenelerini 17 Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç sahipleri için bir sefer daha ek müddet tanındı. Bu kapsama giren araç sahipleri 30 Eylül’e kadar muayenelerini yaptırabilecek.

KAPSAM DIŞINA ERTELEME YOK

TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, 30 Eylül’e kadar devam edecek olan ertelemenin yalnızca 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri ortasında muayene süreci dolacak olan motorlu taşıtlar için geçerli olduğu vurgulandı. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri ismine muayene müddetlerini denetim etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

SON GÜN UYARISI

Bu müddet zarfında, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların muayenelerini son güne bırakmamaları ikazında bulunulurken, Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiği söz edildi.

ÜST SEVIYE CORONA TEDBIRI

Açıklamada ayrıyeten, “Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sıhhatini muhafazaya yönelik olarak, hali hazırda Sıhhat Bakanlığı tarafından belirlenen ve tüm istasyonlarımızda uygulanan tedbirlere ek olarak Türkiye genelindeki istasyonlarımızda üst seviye önlemler alınmaktadır” tabirlerine yer verildi.

YÜZDE 5 GECİKME FIYATI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Covid-19 önlemleri sonrasında girilen olağanlaşma sürecini takiben, araçlarını muayeneye getiren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara mümkün tesirinin en aza indirilmesi gayesiyle, 3 Nisan 2020-3 Temmuz 2020 tarihleri ortasında araç muayene mühleti sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene mühletleri yüzde 5 gecikme fiyatı alınmaması kaydıyla 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Araç Muayene randevusu, “www.tuvturk.com.tr” internet sitesi ve “08502228888” numaralı telefondan fiyatsız bir halde alınabiliyor.