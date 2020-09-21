TOGG’dan yapılan açıklamaya nazaran, TOGG’da üretim sorumluluğu, otomotiv bölümünde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Murat Akdaş’a verildi.

Verilen bilgiye nazaran, son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye’de Fabrika Yöneticiliği vazifesini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG’da inşaat proje idaresi ve üretim sorumluluğu konumlarında vazife yapacak.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği’nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği kısmında gerçekleştirdi.

Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Denetim Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu misyonu sürdürdükten sonra otomotiv kesimine adım atarak Türk Pirelli AŞ’de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca vazife yaptı.

Honda Türkiye’deki mesleğine 1997 yılında kalite kısmında başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve kıymetli durumunda yöneticilik yaptı.

TOGG’da tüm üretim süreçlerinin idaresinde yer alacak Murat Akdaş inşaat proje idaresi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, materyal idaresi ve çalışma alakalarından sorumlu olacak.