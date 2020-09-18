Elektrikli araba markası Tesla’nın güvenliği Kanada’da tartışma konusu oldu.

Kanada polisinin verdiği bilgilere nazaran 9 Temmuz tarihinde bir Tesla Model S sürat limitini aşınca durduruldu.

Polisten yapılan açıklamada radara takılan aracın içinde sürücü görülmediği belirtildi. Tesla model arabası durduran polisler şoför koltuğunun sonuna kadar yatırıldığını tespit etti.

Sürücünün uyuduğunu gören polis, 23 yaşındaki sürücünün ehliyetine 24 saatliğine el koydu. Kanada basınına yansıyan hadiseye nazaran yapılan soruşturmada yolu boş gören Tesla otomatik pilotu saatte 150 kilometre sürate çıktı.

Sürücünün ne kadar mühlet uyuduğu ve aracın kaç kilometre yolu tek başına gittiği bilinmiyor.

Yoldaki 110 kilometrelik sürat limitini aşan Tesla’nın güvenlik denetiminin kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Tesla otomatik pilotta her 15 saniyede bir şoförden ihtar almaya çalışıyor fakat kullanıcıların sistemi hackleyerek bu uyarıyı devredışı bırakabildiği aktarıldı.