Elektrikli araba üreticisi eski idare şurası lideri Trevor Milton iki bayan tarafından tacizle suçlandı. Kadınlardan birinin Milton’ın kuzeni Aubrey Smith olduğu tabir edilirken oburunun ismi açıklanmadı.

İki bayanı temsil eden Utahlı avukat Craig Johnson, hadiselerin 1999 ve 2004’te argüman sahiplerinin 15 yaşında olduğu vakit yaşandığını söz etti. 1999’da yaşanan hadise sırasında Milton’ın da 17 yaşında olduğu belirtildi.

Trevor Milton’ın sözcüsü Brandon Messina hadiseleri kesin bir lisanla yalanlarken Trevor Milton’ın hayatının hiçbir devrinde hiç kimseye uygunsuz bir biçimde dokunmadığını belirtti.

Bu argümanlar, Trevor Milton’ın abartılmış sayılar ve öngörüler öne sürdüğünün anlaşılmasının ve Nikola’nın idare konseyi başkanlığından ayrılmasından 1 hafta sonra gerçekleşti.

Nikola, 2014’te Trevor Milton tarafından bir teşebbüs olarak, hidrojen ve elektrikli TIR üretmek üzere kurulmuş ve Haziran ayında borsaya açılmıştı. 10 milyar doların üzerini de gören şirketin şu anda 6 milyar doların üzerinde bir pay bedeli bulunuyor.