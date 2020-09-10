Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 95 bin adet otobüs ürettiğini açıkladı. Verilen bilgiye nazaran, 95 bininci otobüs olan yeni Tourismo, dünyanın en çağdaş ve entegre otobüs fabrikalarından biri olarak kabul edilen Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki üretim ve kalite denetim süreçlerini tamamlayarak İspanya’ya gerçek yola çıkıyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilmiş olan otobüsün öne çıkan özellikleri ortasında engelli yolcular için bulundurulan lift ve 394 beygir gücündeki Euro VI motorunun yanı sıra en ileri güvenlik sistemleri olan araç aralık takip, acil fren ve şerit takip sistemleri yer alıyor.

Üretim sayılar hakkında şu bilgiler verildi: Hoşdere Otobüs Fabrikası, üretimine kesintisiz devam ederek 2019 yılında 4 bin 134 adet otobüs üretti. Şirket, başta Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 96’sını ihraç ederek 2019 yılında 3 bin 985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi ve yalnızca otobüs ihracatından gelen 548 milyon euroluk gelirle ülke iktisadına katkıda bulundu. Yaklaşık 3 bin 500 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Travego, Intouro, Tourismo, Setra UL & LE ile dizel ve gazlı motor seçenekleriyle Conecto Solo ve Körüklü otobüsler, 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Konseyi Üyesi Bülent Acicbe, “53 yıldır olduğu üzere 2020 yılında da Türkiye’deki yatırımlarımıza, üretimimize ve ihracatımıza çetin şartlara karşın devam ediyoruz. Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında yalnızca üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma bedel sağlıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere 70’den fazla ülkede Türkiye’de ürettiğimiz otobüsler sayesinde yolcular inançlı, teknolojik ve konforlu araçlarla seyahat ediyorlar. 95 bin otobüsün her birinde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz” dedi.