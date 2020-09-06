İkinci el araç alırken kimi vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor. Dolandırıcılar satılan arabanın kilometre cinsinden kat ettiği arayı düşürerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyorlar.

Son devirde oto ekspertizlerdeki testler ve aygıtlarla araç kilometresinin değiştirilip değiştirilmediği anlaşılabiliyor. Kimi berbat niyetli satıcılar ise yeni bir prosedür kullanıyor. Asya ve Avrupa menşeli araçlarda aralık göstergesi ekseriyetle kilometre cinsinden gösterilirken, dolandırıcılar kilometre ünitesini mile çeviriyor. Bir mil yaklaşık 1,61 kilometreye tekabül ediyor ve bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük oluyor. Bahis hakkında bilgi sahibi olmayan ya da göstergede yazan üniteye dikkat etmeyen alıcılar ise mağduriyet yaşayabiliyorlar.

“BİLMEDEN ALAN ÇOK İNSAN OLDU”

Dolandırıcıların kullandığı bu yeni usul hakkında açıklama yapan oto ekspertizi Cihan Acar, sıradan alıcıların kilometre-mil ortasındaki farka dikkat etmediğini belirtti. Misal durumlarla karşılaştıklarını belirten Acar, “Maalesef biz de birkaç sefer bu durumlara şahitlik ettik. Aracının kilometre göstergesinde 400.000 yazan bir araçta bile çevirdiklerini de 230.000 üzere bir sayıya tekabül ediyor. Tabi beşerler eğilip de bakmıyor, gösterge panelindeki o 237 bin küsur üzere bir sayıya dikkat ediyor, yanındaki ‘ml’ yani mil kısmına dikkat etmiyor. Bu halde yapılmış çok ticaret oldu lakin artık biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Zira verdiğimiz raporda kilometre bilgisini istiyor, kilometre bilgisi yazılmayan raporlarda, TSE neden kilometre bilgisinin yazılmadığı soruyor, yazılmadığının bir açıklaması yoksa kabul edilmiyor, yani orada onu yazması gerekiyor. Otomobil alıyorsunuz, kilometre tıp kaydına nazaran düşürülmüş üzere bir sorgulama yapıyorsunuz. Baktığınızda yok lakin km yazmasına dikkat etmeleri gerekiyor kimi beşerler mil yazabiliyor, etik değil. Bilmeden alan insan çok oldu, almamasını öneriyoruz” halinde konuştu.