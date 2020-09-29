Honda, 2020 Pekin Milletlerarası Otomotiv Fuarı’nda (Auto China 2020) tanıtımlarını gerçekleştirdi. Honda’nın fuarda öne çıkan en değerli yeniliği ise “Honda SUV e:concept” oldu.

Fuarda geniş eser gamını sergileyen Honda, elektrikliye geçiş stratejisi kapsamında Çin’de satışa sunulacak birinci şarj edilebilir hibrit aracı olan CR-V PHEV modelini de fuar ziyaretçileri ile buluşturdu. Yalnızca yeni modellerini tanıtmakla kalmayan Honda ayrıyeten yeni kuşak çok istikametli sürüş dayanak sistemleri ADAS (Advanced Driver Assist System) ile ilgili bir teknoloji sunumu da yaptı.

Honda, 2030 Global Vizyon stratejisi kapsamında karbondan ve kazalardan arındırılmış bir toplum oluşturma amaçları olduğunu belirterek bu maksada paralel olarak herkesin inançta olduğu ve trafik kazalarının olmadığı bir toplum gerçekleştirmeye yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Herkes için Güvenlik” yaklaşımına dayanan kazasız bir topluma acilen ulaşmak için çalışmalarını sürdüğünü açıklayan Honda, bu amaca yanlışsız atılan değerli bir adım olan ADAS için bu yıl Çin’de yol testlerine başlamayı planladığını da duyurdu.

HONDA SUV E:CONCEPT

Pekin Araba Fuarı’nın en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri olan Honda SUV e:concept, yalnızca çevreci bir elektrikli araba olarak değil çok istikametli gelişmiş sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra yeni jenerasyon Honda Sensing güvenlik paketi ve Honda Connect bilgi-eğlence sistemi ile de öne çıkıyor.

Honda SUV e:concept’te yer alan sürüş takviye sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing’in yeni jenerasyon ve gelişmiş formunu gözler önüne seriyor. Daha geniş bir ön kamera açısı ve sistemin araç etrafını daha yanlışsız algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radarın benimsenmesi sayesinde gelişmiş tanıma, varsayım ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistem, otoyollarda ve orta yollarda çok daha karmaşık yol şartlarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha inançlı sürüş için sürücüyü destekliyor.

Honda Connect ise bir yapay zeka asistan arayüzü, akıllı telefon ilişkisi ve gelişmiş irtibat ile kablosuz güncellemeler alarak gelecek teknolojilerini kullanıma sunuyor.

BIRINCI ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT ARAÇ: CR-V PHEV

Honda CR-V PHEV, Çin’de satışa sunulan şarj edilebilir hibrit sistemle donatılan birinci Honda modeli olacak. Çin’de 2021 yılının Ocak ayında satışa sunulması planlanan Honda CR-V PHEV, Sport Hybrid i-MMD iki motorlu hibrit sistemi ile daha verimli bir pile ve konvertör sisteme sahip. Bu sistem, sürüş performansı, reaksiyonlar ve sessizlik dahil olmak üzere neredeyse tüm günlük sürüş şartlarında elektrikli araca en yakın sürüş hissini sunuyor.