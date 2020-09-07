Logan ile tek bir modelden başlayan ve bugün kalabalık bir eser gamına ulaşan Dacia’nın Sandero modeli, 2017’den bugüne Avrupa’nın en çok satan perakende modeli olmayı başardı.

ÇAĞDAŞ VE DİNAMİK ÇİZGİLER

Besbelli sınırları ve dizayn ayrıntılarıyla Yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan dizaynıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Araba, bir evvelki jenerasyona nazaran daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip. Yerden yüksekliği artmasına karşın Yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

Yeni Sandero Stepway ise, Dacia eser gamının çok taraflı modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Sandero Stepway, SUV DNA’sı vurgulanan ve macerayı çağrıştıran tasarımı ile Yeni Sandero’dan farklılaşıyor. Daha bariz çizgilere sahip kaput, ızgara altındaki krom Stepway logosu sis farlarının üzerindeki eğimli yapı, modeli fark edilir kılıyor.

Büsbütün tekrar tasarlanan Yeni Logan bir evvelki jenerasyona nazaran biraz daha uzun. Arabanın dinamik çizgisine; akıcı tavan çizgisi ve yüzeyi daraltılmış yan camlar katkıda bulunuyor. Y formundaki farlar, gövdenin sınırlarıyla uyumlu jantlar, daha şık dizayna sahip kapı kolu üzere detaylar Yeni Sandero ile benzerlik taşıyor.

Y FORMUNDA ORIJINAL IŞIK İMZASI

Y biçimindeki ön ve art farlar, Dacia’nın yeni ışık imzasını oluşturuyor. Üçüncü jenerasyona daha güçlü bir kimlik kazandıran bu imza, modellerin daha geniş görünmesini sağlıyor.