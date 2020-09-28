Bayern Münih ile geçen yıl dolan sponsorluk kontratını 2029’a kadar uzatan Audi, grubun oyuncularının ve teknik takımın kullanıma sunduğu elektrikli model ailesi e-tron araçların teslimatını gerçekleştirdi.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle Münih Havaalanı’nda gerçekleşen ve kadronun da yer aldığı teslimatta, Bayern Münih Teknik Yöneticisi Hansi Flick başta olmak üzere Grup Kaptanı Manuel Neuer ile Robert Lewandowski, öbür ekip oyuncuları ve Kulüp Lideri Karl Heinz Rummenigge katıldı.

19 e-tron modelinin teslimiyle, Bayern Münih filosuna elektrikli araba katan birinci futbol kadrosu oldu. Neuer ise yaptığı konuşmada, “Bayern’de oynadığım mühlet boyunca, Audi modellerine şahit oldum. 10 yıl evvel birinci arabam dizel Q7 TDI idi. Artık ise elektrikli bir Audi kullanıyorum” diye konuştu.