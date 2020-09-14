Ağustosta, geçen yılın birebir periyoduna nazaran otomotiv endüstrisinde toplam üretimde yüzde 44, araba üretiminde ise yüzde 45’lik artış yaşandı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-ağustos devrine ilişkin üretim ve ihracat adetleri ile pazar datalarını açıkladı.

Sekiz aylık müddette geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran toplam üretim yüzde 23 azalarak 712 bin 98 adet, araba üretimi ise yüzde 21 düşüşle 485 bin 314 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 731 bin 901 adede ulaştı.

Her yıl ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için üretime orta veren otomotiv üreticileri, bu sene daha kısa müddette hazırlıklarını tamamlayarak pandeminin negatif tesirini azaltmaya ağırlaştı. Bu doğrultuda, ağustosta Türk otomotiv endüstrinin toplam üretimi geçen yılın yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet, araba üretimi de yüzde 45 yükselişle 45 bin 211 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisinin yılın 8 ayında kapasite kullanım oranı yüzde 53 düzeyinde gerçekleşti. Araç kümesi bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç̧) yüzde 55, ağır ticari araçlarda yüzde 38, traktörde ise yüzde 40 oldu.

TİCARİ ARAÇTA ÜRETİM YÜZDE 27 DARALDI

Ocak-ağustos periyodunda ticari araç üretimi yüzde 27 daralırken, ağır ticari araç kümesi üretimindeki daralma yüzde 13, hafif ticari araç kümesinde ise yüzde 28 düzeyinde gerçekleşti.

Kelam konusu periyotta, toplam ticari araç pazarı yüzde 85, hafif ticari araç pazarı yüzde 86 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 75 arttı. Baz tesiri dikkate alındığında ise ticari araç pazarı 2017’nin yüzde 35 gerisinde kaldı. Sadece ağustosa bakıldığında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 30 bin 130 adet, traktör üretimi ise 2 bin 968 adet oldu.

Bu periyotta otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019’un birebir devrine nazaran yüzde 69 artışla 414 bin 931 adet oldu. Araba pazarı da yüzde 64 artış gösterdi ve 317 bin 394 adet düzeyinde gerçekleşti.

SON 10 YILLIK ORTALAMAYA NAZARAN YÜZDE 16’LIK DÜŞÜŞ

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-ağustos devrinde toplam pazar yüzde 16, hafif ticari araç pazarı yüzde 28, ağır ticari araç pazarı yüzde 47, araba pazarı ise yüzde 10 düşüş gösterdi.

Birinci 8 aylık devirde, araba pazarında ithal araçların hissesi yüzde 61 olurken, hafif ticari araç pazarında yüzde 38 olarak gerçekleşti.

İHRACATTA LİDERLİĞİ KORUDU

Ocak-ağustos periyodunda ihracat, geçen yılın birebir periyoduna nazaran adet bazında yüzde 35 azalarak 523 bin 288 olarak gerçekleşti. Araba ihracatı yüzde 32 düşüşle 360 bin 118 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 42 azaldı. Traktör ihracatı ise yüzde 20 gerileyerek 8 bin 376 adet olarak gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği nisanda 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı; mayısta 44 bin 406, haziranda 70 bin 809, temmuzda 78 bin 242 adet olmuştu. Ağustosta ise bu sayı 42 bin 865 adet olarak kayıtlara geçti.

Ağustostaki bu gerilemede ihraç pazarlarının daha tam manasıyla toparlanamamış olmasının tesiri kadar Türk otomotiv endüstrinin bakım ortası devrinde iç pazar için üretime tartı vermesinin de tesiri oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bilgilerine nazaran, toplam otomotiv ihracatı 8 ayda yüzde 14,2’lik hisseyle ihracat sıralamasında birinci sıradaki yerini muhafazayı sürdürdü.

Otomotiv ihracatı 8 aylık periyotta hem dolar hem de avro bazında yüzde 27 geriledi. Bu periyotta, toplam otomotiv ihracatı 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, araba ihracatı yüzde 27 azalarak 5,4 milyar dolar düzeyine indi. Avro bazında araba ihracatı ise yüzde 26 azalarak, 4,8 milyar avro oldu. Birebir periyotta, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 31, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 20 azaldı.