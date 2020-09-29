AB Kurulu’nun Kıdemli Lider Yardımcısı Margrethe Vestager, Alman Brose ve Kiekert ile Kanada merkezli Magna firmalarının otomobillerin kapı ve cam sistemlerini içeren kesimlerin üretiminde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, otomobil kesim üreticisi firmaların 2009 ila 2012 yılları ortasında iki farklı kartel oluşturarak fiyatlarını ortak belirledikleri, hassas ticari bilgileri paylaştıkları ve rekabeti önledikleri kaydedildi.

Magna firmasının kelam konusu kartel oluşumlarını ifşa ettiği için para cezası almadığına dikkati çekilen açıklamada, Kiekert firmasına 14 milyon 971 bin euro, Brose firmasına da 3 milyon 225 bin euro para cezası verildiği bildirildi.

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bölümlerinde rekabete alışılmamış bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Kurulu’nda bulunuyor. AB Komitesi, kelam konusu incelemede rekabete yahut antitröst maddelerine ters bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.