Avrupa Birliği (AB) araba pazarında toplam satışlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerinin devam ettiği ağustos ayında 2019’un birebir periyoduna nazaran yüzde 18,9 azaldı.

Avrupa Araba Üreticileri Birliği (ACEA), ağustos ayına ait yeni araba tescil datalarını açıkladı.

Buna nazaran, AB’de yeni araba satışları, ağustos ayında 2019’un tıpkı periyoduna nazaran yüzde 18,9 azalarak 769 bin 525’e geriledi.

AB ülkeleri ortasında araba satışları ağustos ayında geçen yılın tıpkı devrine nazaran Romanya’da yüzde 51,9, Estonya’da yüzde 42,3, Bulgaristan’da yüzde 34,5, Çekya’da yüzde 33,6, Macaristan’da yüzde 30,1, Yunanistan’da yüzde 28,6, Almanya’da yüzde 20, Fransa’da yüzde 19,8 ve İspanya’da yüzde 10,1 azaldı.

8 AYDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 32

Öte yandan, AB’de yeni araba tescilleri, Ocak-Ağustos 2020’de evvelki yılın tıpkı devrine kıyasla yüzde 32 azalarak 6 milyon 123 bin 852 düzeyine düştü.

AB üyesi 27 ülke ortasında ağustos ayında en fazla yeni araba Almanya’da trafiğe çıktı. Bu devirde Almanya’da 251 bin 44, Fransa’da 103 bin 631, İtalya’da 88 bin 801 ve İspanya’da 66 bin 925 yeni araba trafiğe tescil edildi.

VW BIRINCI SIRADA

Üreticilere nazaran, ağustos ayında AB’de en fazla yeni araba satışını 196 bin 794 ile VW Kümesi gerçekleştirdi.

AB’deki yeni araçlarda VW Grubu’nu, PSA Kümesi izledi. Kümenin markaları toplam 110 bin 112 araba sattı. Renault Kümesi ise 82 bin 955 yeni arabayla 3’üncü sırada yer aldı.