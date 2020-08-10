Denizli’nin Çal ilçesinde arabası satmak için duyuruya koyan Ali Poslu, aracına talip olan A.K. ile anlaştı. Mesainin bitmesine yarım saat kala noterde buluşan ve oyalama taklitleriyle son 10 dakikayı bekleyen dolandırıcılar, yanında para olmadığını, bu yüzden EFT yapmak istediklerini söyledi. Karşısındakilere güvenen Poslu, kendisine gönderilen EFT sistemi giriş ekranı ve verilen senet karşısında hiç kuşkuya düşmeden aracını teslim etti. Akşam meskene döndüğünde hesabında parayı göremeyen ve alıcıdan dekont isteyen Poslu, dolandırıldığını anlayınca emniyetin yolunu tuttu.

Sonraki gün alıcı A.K.’nin üzerinde 24 tane ihtiyati haciz önlemi olduğunu öğrenen Poslu, “Aracımı satmak için karar verdik. Ondan sonra aracımı duyuru sitelerine koydum. Bir tane bayan şahıs aracımı beğendiğini söylüyor. ‘Aracı kısaca anlatır mısınız’ diyor. Aracı kısaca anlatıyorum ve ‘tamam’ dedi. Akşam saat tam 5 üzere mesai bitim saatlerinde aracıma bakmaya geliyorlar. Aracımı beğendiklerini hiçbir yere göstermeye gerek duymadıklarını, biz aracı alıyoruz dediler. Ufak bir pazarlık yapıp pazarlığı bitirdik” dedi.

“SONUÇTA BU TÜRLÜ GÖNDERİLEN PARA YOK”

EFT’yi yapmış üzere göstererekten senetle dolandırıldığını söyleyen Poslu, “Noterin kapanmasına yarım saat kala dört buçuk üzere biz aracı almaya geldik diyorlar. Biz yoğunluğumuzdan ötürü yanımıza para getiremedik siz çabucak İBAN numaranızı söyleyin biz çabucak atacağız. Para hesabınıza geçecek ondan sonra satışımızı yapalım diyorlar. Bunlar satışı yapmak için para gönderiyorlar. Lakin sonuçta bu türlü gönderilen para yok bana yalnızca bir bildiri gösteriyorlar güya benim üstüme gelmiş üzere. Fakat diyorum ben bu formda olmaz. Ben para hesabıma geçmeden ben bu aracın satışını vermem diyorum. Ondan sonra tamam diyorlar biraz daha bekletiyoruz biz bunları. Ben, şubeyi arıyorum ve şuanda hesabınıza düşen bir para yok diyorlar. Hatta noterin yanına çıkıyoruz. Noter işte 5’te falan kapanacağını söylüyor bize tamam diyoruz. Saat 5’e 5 var artık tam kapanacak arkadaşlar diyor ki bana işte biz çok ağır çalışıyoruz bizim tekrardan gelme talihimiz yok sizin zati hesabınıza para kesin geçecek biz size güveniyoruz güzel insanlarsınız deyip bize benim aracımı sattığım bedelde bana bir senet imzalıyorlar. Senedi ben doğruluyorum. T.C. Kimlik numarasını açık adresini hepsini sorguluyorum. O anlık bir boşluğumla artık imzaladım” dedi.

“KİMSE HANİ BİZ BU DURUMA MUTLAKA DÜŞMEM DEMESİN”

Dolandırıcıların her gün farklı tekniklerle insanların karşısına çıkabildiğine dikkate çeken Poslu, şu yarılarda bulundu:

“Biz bu senede kanıp biz o anda imzaya atmış bulunuyoruz. Biz uyanıyoruz lakin bir nebze dolandırıldığımızın farkına varıyoruz lakin iş işten geçmiş oluyor. Ben bunlara toplumsal medyadan ileti atıyorum dekontu göndermelerini istiyorum. Bunlar beni oyalıyorlar göndermiyorlar. Yok işte yoldayız, şuan giremiyorum internet kapalı üzere. Gidip çabucak jandarmaya hata duyurusunda bulunuyoruz. Jandarma noter bölgesi Emniyet bölgesine bağlı olduğu için bizi emniyete gönderiyor Emniyette sözümüzü veriyoruz ondan sonra aracımızı ETS kayıtlarından bakılıyor. Aracımızın nerede olduğunu buluyorlar”

“24 TANE İHTİYATLI HACİZ DOSYASI”

Daha öncesinde şahsın üzerinde 24 adet haciz belgesi olduğunu lisana getiren Poslu; “Ertesi gün sabah noter açılır açılmaz aracımı bir galerici olduğu şahıs aracı devrediyorlar. Çabucak anında satış yapıyorlar. Bu şahıslar noter satışı yaptıktan sonra sisteme şikayette bulunan kişi olduğu için emniyete götürüyorlar. Emniyette, aracı 3 aylık bir senet karşılığında aldıklarını söylemişler. Emniyetten özgür bırakıyorlar. Avukat çabucak icra takibi başlatıyor ve kişinin üstüne araç çıkıyor. Bu aracı sorgulattığım vakit avukatımız, üzerinde 24 tane ihtiyatlı haciz belgeleri olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımıza kardeşlerimize herkese buradan duyurmak istiyorum. Mutlaka alışverişiniz bu biçimde olmasın, biz mağdur olduk siz olmayın” tabirlerini kullandı.