Otomotiv sanayisi, bir arabanın geliştirilmesi ve üretiminin tüm evrelerinde vakitten tasarruf etmek ve esneklik kazanmak için 3D baskı teknolojisini benimseyen birinci kesimlerden biri oldu.

Kalıp yok, tasarım sınırlaması yok, üstelik 10 kat daha süratli ve 3D baskı sonsuz uygulama imkanı sunuyor. SEAT’ın 3D Baskı Laboratuvarı da bu halde çalışıyor.

TEK HUDUT, HAYAL GÜCÜNÜZ

“Siz hayal edebiliyorsanız, biz yapabiliriz.” SEAT Prototip Merkezi’nde bulunan 3D baskı laboratuvarının sloganı bu. Bu niyet çerçevesinde, laboratuvardaki 9 yazıcı, tasarım, üretim ve lojistik üzere SEAT’ın tüm kısımları için her türlü parçayı üretmek üzere çalışıyor. SEAT 3D Baskı Laboratuvarı Müdürü Norbert Martin, “Bu teknolojinin avantajlarından biri, sonsuz sayıda geometriyi uygulayabilmemiz ve fabrikanın tüm alanları için her türlü yüksek hassasiyetli tasarımı ne kadar karmaşık görünürse görünsün gerçekleştirebilmemiz. Üstelik tüm bunları olağan bir süreçle elde etmemizin imkansız olduğu müddetlerde yapabiliyoruz” diyor.

KALIP YOK, BEKLEMEK YOK

Dizayndaki çok taraflılığına ek olarak, 3D teknolojisini kullanmanın en büyük avantajı, modüllerin üretim suratıdır. Olağan süreçte, örneğin bir ayna yapmak için evvel bir kalıp üretilmesi gerekir ve bu haftalar sürebilir. Ayrıyeten bu kalıpla üretilen kesim eşsiz bir model olur ve eserde en ufak bir değişiklik yapmak isterseniz, diğer bir kalıp yapmak zorunda kalırsınız. Halbuki 3D baskı ile bu ön basamak ortadan kaldırılıyor. Teknisyenler dizaynla birlikte bir evrak alıyor ve belgeyi tıpkı bir belgeymiş üzere yazıcıya gönderiyor. Modül 15 saat içinde hazır hale geliyor. Norbert, “Geleneksel teknolojileri kullanarak bir modüle sahip olmak haftalar alırdı. 3D baskı sayesinde her türlü parçayı sonraki güne hazır edebiliyoruz. Bu, tıpkı hafta içinde birkaç versiyon üretmemize imkan tanıyor. Üstelik üretilen kesimleri daha da güzelleştirebilmek için tekrar test edip değiştirilebiliyoruz” diye açıklıyor.

MUTFAK EŞYALARINDAN YÜZ MASKESİ KAYIŞ UZATICILARINA

Basılan modüllerin yüzde 80’i araba geliştirme gayeli üretilen prototiplerden oluşuyor, fakat montaj sınırı için özel aletlerden mutfak eşyalarına, araba fuarı araçları ve teşhir araçları için özel logolara ve hatta koronavirüsün önlenmesine yardımcı olmak üzere yüz maskesi kayış uzatıcılarına ve kapı kollarına kadar pek çok eser burada üretilebiliyor. Norbert, “Bu teknoloji sayesinde eser geliştirme, üretim ve montaj süreçlerine yardımcı oluyoruz, zira hafif ve montaj çizgisi çalışanları tarafından kullanılmaya hazır özel aletler tedarik ediyoruz. Hatta yüz maskesi kayış uzatma aparatları ve elleri kullanmak zorunda kalmadan kapıları kolla açmak için aksesuarlar bile bastık” diyor.

NAYLONDAN KARBON FİBERE

Birkaç çeşit katmanlı üretim yazıcısı bulunuyor: multijet füzyon, sinterleme, lazer, elyaf füzyon ve hatta UV ışınıyla sürece. Bastırılacak şeyin ne olduğuna bağlı olarak, her bir yazıcı üreteceği modülleri makul bir gereç kullanarak yazdırdığı için, duruma nazaran farklı teknolojili yazıcıların kullanılması gerekebiliyor. Teğe bir hale ek olarak, muhakkak bir yük elde edilebiliyor yahut gereç 100°’ ye kadar sıcaklıklara dayanabiliyor. SEAT 3D Baskı Laboratuvarı Müdürü, “Alet üretmek için kullandığımız teknolojiye bir örnek de daima elyaf üretim yazıcısıdır (CFF). Burada yalnızca plastik değil, tıpkı vakitte onu kuvvetlendirmek için karbon fiber de kullanıyoruz. Böylelikle birçok döngüye dayanabilecek çok daha hafif ve daha güçlü bir alet elde ediyoruz” diyor.

3D BASKILI BİR GELECEK

Bu teknoloji halihazırda mevcut ve uygulama alanları sonsuz. Artık odak noktası; özelleştirilmiş kesimler, özel seriler yahut bulunması sıkıntı yedek kesimlerin üretimi yoluyla yeni müşteri odaklı uygulamalar. Norbert kelamlarını, “Örneğin, artık üretimi yapılmayan eski modellerimizden birinin bir modülüne gereksiniminiz olursa onu yazdırabileceğiz” diye tamamlıyor.