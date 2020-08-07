Almanya’nın Oberfranken vilayetinde bir şoför sürat limiti 70 km/s olan bir yolda sürat hududunu 11 km/s aşarak seyahat edince radara yakalandı.

26 yaşında şoför olağan kaidelerde 11 km/s’lik sürat aşımı için 20 euroluk bir ceza ödemesi gerekiyor.

Polisten yapılan açıklamada şoförün radar kamerasının kendisini görüntülediğini fark ederek el hareketi yaptığı ve bu sebeple cezasının 75 kat artırılarak 1500 euroya yükseldiği belirtildi.

Bu cezaya ek olarak şoföre 1 aylık trafiğe çıkma yasağı getirildi.