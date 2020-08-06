Otomotiv dalına rekor getiren Temmuz ayı ile birlikte Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı yedinci ay sonunda bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 60.3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Araba satışları, 2020 yılı yedi aylık devirde geçen yıla nazaran yüzde 58.9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı. Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 42.5 arttı. Bu artışın geriye kalan 5 ayda devam etmesi bekleniyor.

“TALEP ARTARAK DEVAM EDECEK”

Hürriyte gazetesinden Cem Özenen’in haberinde görüşlerine yer verilen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Lideri Murat Şahsuvaroğlu, Temmuz ayındaki 87 bin 401 adetlik araba ve hafif ticari araç satışı ile bir rekora imza atıldığını söyleyerek “Rekor getiren satışlar ile iktisada olan inanç tazelenmiştir. Bunun yansımasını araba satışlarında da görmekteyiz. Bunun yanında bilhassa kamu bankalarının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta yüzde 0.49 faiz oranıyla finansman imkanı tanımaları temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir. Birçok ülkede olduğu üzere ülkemizde de sıhhat güvenliği telaşı ile önümüzdeki aylarda da ferdi kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır” dedi.

“5 AYDA 380 BİN SIFIR ARAÇ SATILACAK”

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise, Temmuz ayı bilgileri doğrultusunda otomotiv pazarını kıymetlendirdi. Geçtiğimiz yılın Ağustos-Aralık periyodunda pazarın 273 bin adet olduğunu hatırlatan Yalçın, “Bugün geldiğimiz noktada, Temmuz ayı satışları da göz önüne alındığında yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın 710 bin adet düzeylerinde kapanmasını öngörmekteyiz” dedi.

SATIŞLAR NEDEN BU KADAR ARTTI?

1-Bir evvelki yıldan talep ertelendi

Sayıların önemli derecede yükselmesinin yanı sıra 2019 yılının otomotiv kesimi açısından çok makus bir yıl olması da ortadaki değişimde baz tesiri yarattı. Geçen yıldan ertelenen talep 2020’ye yansıdı.

2-Pandemi sebebiyle halk toplu taşımadan uzaklaştı

Özellikle koronavirüs salgını sonrası halk toplu taşımadan uzaklaşarak daha izole, kendi aracıyla seyahate yöneldi. Kalabalığa girmekten korkar oldu.

3-Düşük faizli krediler alımı kolaylaştırdı.

Bankalar tarafından araç alacaklar için hayata geçirilen kredi takviyeleri talepte artışa sebep oldu. Halkın alım gücü arttı.

4-Kiralama şirketleri büyük alımlar gerçekleştirdi

İnsanların toplu taşımadan uzaklaşması uzun periyot araç kiralamalarını da canlandırdı. Araç alamayanlar kiralamaya yöneldi. Bu da kiralama şirketlerinin filolarını genişletmesini sağladı.

5-Fiyatlar daha da yükselecek tasası talebi öne çekti

Döviz kurlarının değişimi ile birlikte artan araba fiyatları, markaların tedarik külfeti çekmesi ile birleşince fiyatlar daha da yükselecek ve araç bulamayacağız korkusu başlattı. Bu da talebi öne çekti.

6-Komşum aldı, ben de alayım tesiri

Otomotiv kesimindeki büyüme, fiyat artışları ve insanların araba alımına yönelmesi en güzel yatırımın araç almak olduğunu akla getirdi. Topluluk psikolojisi ile hareket başladı ve talep talebi çekti.