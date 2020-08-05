Pandemi kurallarında araba satışlarında patlama yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ocak-Temmuz devri Araba ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporuna nazaran Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın birinci 7 ayında bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Araba satışları, 2020 yılı 7 aylık devirde geçen yıla nazaran yüzde 58,9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

ARABA SATIŞLARI OLARAK YÜZDE 350,9 ARTTI

Araba ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında yıllık yüzde 387,5, araba pazarı yüzde 350,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 oranında arttı. Tıpkı periyotta araba satışları bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 350,9 artarak 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17 bin 974 adet oldu.

Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 42,5 artarken araba pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 50,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise tekrar 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 18,1 yükseldi.