Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir evvelki aya nazaran özel maksatlı taşıtlarda yüzde 250,4, arabada yüzde 165,0, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde86,0, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 artarken, traktörde yüzde 10,2 azaldı.

GEÇEN YILIN TIPKI AYINA NAZARAN YÜZDE 105,4 ARTTI

Temmuz ayında geçen yılın tıpkı ayına nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel maksatlı taşıtlarda yüzde 545,7, otobüste yüzde 205,2, minibüste yüzde 171,7, kamyonette yüzde 168,1, arabada yüzde 116,0, traktörde yüzde 79,7, kamyonda yüzde 72,4 ve motosiklette yüzde 65,0 arttı.

TAŞIT SAYISI 23 MİLYON 653 BİN 515 OLDU

Temmuz ayı sonu prestijiyle trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini araba, yüzde16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

995 BİN 755 ADET TAŞITIN BÖLÜMÜ YAPILDI

Temmuz ayında zamanı yapılan taşıtların yüzde 72,5’ini araba, yüzde 15,1’ini kamyonet, yüzde 6,0’ını motosiklet, yüzde 2,1’ini traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel emelli taşıtlar oluşturdu.

83 BİN 119 ADET ARABANIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 18,9’u Renault, yüzde 15,8’i Fiat, yüzde 6,9’u Volkswagen, yüzde 5,9’u Dacia, yüzde5,1’i Skoda yüzde 4,9’u Audi, yüzde 4,6’sı Toyota, yüzde 4,4’ü Opel, yüzde 4,1’i Peugeot, yüzde 4,0’ı Hyundai, yüzde 3,6’sı Honda, yüzde 3,5’i Ford, yüzde 2,9’u Citroen, yüzde 2,7’si BMW, yüzde 2,3’ü Mercedes-Benz, yüzde 2,1’i Volvo, yüzde 2,1’i Seat, yüzde 1,9’u Kia, yüzde 0,9’u Nissan, yüzde 0,6’sı Suzuki ve yüzde 2,9’u öbür markalardan oluştu.

OCAK-TEMMUZ DEVRI

Ocak-Temmuz periyodunda bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38,4 artarak 526 bin 939 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,6 azalarak 28 bin 373 adet oldu. Böylelikle Ocak-Temmuz devrinde trafikteki toplam taşıt sayısında 498 bin 566 adet artış gerçekleşti.

YÜZDE 47,8’İ AKARYAKITLI

Ocak-Temmuz periyodunda trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet arabanın yüzde 47,8’i akaryakıt, yüzde 43,1’i dizel, yüzde 6,0’ı LPG yakıtlı olup, yüzde 3,1’i elektrikli yahut hibrittir. Temmuz ayı sonu prestijiyle trafiğe kayıtlı 12 milyon 797 bin 195 adet arabanın ise yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 37,1’i LPG, yüzde 24,2’si akaryakıt yakıtlı olup, yüzde 0,2’si elektrikli yahut hibrittir. Yakıt tipi bilinmeyen(2) arabaların oranı ise yüzde 0,3’tür.

EN FAZLA 1401-1500 CC TERCİH EDİLDİ

Ocak-Temmuz devrinde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet arabanın yüzde30,6’sı 1401-1500, yüzde 25,7’si 1501-1600, yüzde 23,3’ü 1300 ve altı, yüzde 13,6’sı 1301-1400, yüzde 5,7’si 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

146 BİN 24’Ü BEYAZ RENKLİ

Ocak-Temmuz periyodunda trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet arabanın yüzde 49,0’ı beyaz, yüzde 25,8’i gri, yüzde 7,4’ü siyah, yüzde 7,0’ı mavi, yüzde6,6’sı kırmızı, yüzde 1,6’sı turuncu, yüzde 1,3’ü kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,6’sı öteki renklerdedir.