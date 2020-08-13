İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, Temmuz sonu prestijiyle satışlar 1 milyonu aşarken, fiyatlar da Temmuz’da bir evvelki aya kıyasla yüzde 7,5 ve geçen yılın aralık ayına nazaran de yüzde 32,2 arttı.

INDICATA’nın ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere nazaran, Temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.

BIRINCI 7 AYDA SATIŞLAR 1 MİLYONU AŞTI

Satışlarda geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 66, geçen aya nazaran ise 31’lik bir artış gözlendi.

Bu yılın birinci yedi aylık devrinde (Ocak-Temmuz 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen yılın tıpkı periyoduna yüzde 20 yükseldi.

Geçen sene birebir devirde 981 bin 881 adet satış gerçekleşmişti.

Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların hissesi yüzde 84, hafif ticari araçların hissesi da yüzde 16 olarak belirlendi.

DUYURUYA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 65’İ SATILDI

Temmuz’da ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında duyuruya çıkan araç adedi geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 43 artış ile 364 bin 724 adet olarak gerçekleşti.

Duyuruya çıkan araçların (ilandan büsbütün kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 65’i satıldı.

Segment bazında ele alındığında pazarın başkanı, 87 bin 810 adetlik satış ve yüzde 43,7 hisse ile C segmenti oldu.

SATIŞLARIN YÜZDE 52’SİNİ 5-10 YAŞ ARAÇLAR OLUŞTURDU

Bu periyotta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 24’ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 52’sini 5-10 yaşındaki araçlar ve 24’ünü de 11 ve üstü yaşındaki araçlar oluşturdu.

50 BİN LİRALIK BİR ARABA 66 BİN LİRA OLDU

Araç satışlarındaki artışla bir arada fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

İkinci el online pazarda Temmuz ayında araç fiyatlarında Haziran’a nazaran yüzde 7,5, 2019’un aralık ayına kıyasla da ortalama yüzde 32,2 artış kaydedildi.

Böylelikle Aralık 2019’da 50 bin lira olan bir arabanın fiyatı, bu yılın Temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi.

Ayrıyeten sene başından itibaren en çok fiyat artışı yüzde 35,4 artış ile B segmentinde gerçekleşti.