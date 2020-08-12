Tüm dünyayı tesiri altına alan korona virüs salgını nedeniyle ‘0’ araç üretimi neredeyse durdu. Olağanlaşma adımlarından sonra tekrardan başlayan ‘0’ araç üretiminde ise bu sefer de vatandaşlar aylarca araç kuyruğunda bekliyor. Sıfır aracı en erken 2 ayda teslim alabileceğini öğrenen vatandaşlar, mecburen ikinci el araçlara yöneliyor.

İkinci el araca artan ilgi ise fiyatları neredeyse 3’e katladı. Birtakım model araçların ise birebir modelin ‘0’ kilometresinden daha yüksek bir fiyata satılması şaşırttı. Adana Oto Alım Satım Komitecileri Esnaf Odası Lideri Mehmed Güveloğlu ikinci el araçların yükselen fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

“İKİNCİ ELDE KREDİ KULLANIMI YÜZDE 20”

Kredi faizlerinde ki yükselişlerin ikinci el araç alım-satımını etkilemeyeceğini belirten Güveloğlu, “Bu yükselişte çok kayda kıymet bir yükseliş yok. Bizim ikinci el araç satımında kredili satış oranımız yüzde 20. Yüzde 80’i nakit satılıyor. Enteresan bir durum var. Kredi faizleri düştüğü halde insanların parası var ve nakit alıyor. Hiç etkileyeceğini zannetmiyorum” diye konuştu.

“HER 5-10 GÜNDE OTOMOBILLERIN FİYATLARI DEĞİŞİYOR”

Korona virüste ikinci dalganın yaşanmasının ikinci el araç fiyatlarını daha da yükselteceğini vurgulayan Mehmed Güveloğlu, “Allah korusun o denli bir şey olmaz ancak şayet olursa bu araç fiyatları önemli manada yükselmeye devam edecek. Şu an ikinci el araç piyasası çok âlâ durumda. Galericiler dahi ikinci el otomobillerini satmak istemiyor. Sattığı vakit zira yerine alamıyor. 10 gün bir araba elinde durduğundan sonra tekrardan fiyat yükseltiyor. Her 5-10 günde otomobillerin fiyatları değişiyor” tabirlerini kullandı.

“ARABA ARTIK BİR EKMEK VE SU ÜZERE İHTİYAÇ”

‘0’ araç üretiminde yaşanan derdin ikinci el fiyatlarını arttırdığını aktaran Adana Oto Alım Satım Komitecileri Esnaf Odası Lideri Mehmed Güveloğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Bu fiyatların bu türlü olması olağan değil ancak üretim yok. Yeni otomobil gelmediğinden ötürü ikinci ele talep çok önemli. Bu pandemi sürecinde de beşerler toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor ve satışlar şuanda çok yeterli. Muhtemel bir ikinci dalganın gelmesi bu araç fiyatlarını yükseltecektir. Zira üretim olmayacak, olmadığı içinde ister istemez yükselmeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez. Zira otomobil artık bir ekmek ve su üzere muhtaçlık. Her meskene lazım.”

“İKİNCİ DALGA OLURSA BEŞERLER İKİNCİ ELE YÖNELECEK”

Fiyatların artık eski seviyesine inmeyeceğini belirten Güveloğlu, “Otomobil piyasası artık düşmez. Her şey dönüyor, dolaşıyor üretime çıkıyor. Üretim yok. Üretim olması lazım. Şuanda bir vatandaşımız hangi sıfır arabayı almak istese 3-5 ay sıra beklemesi gerekiyor ve o müddet içerisinde de alıp alamayacağı meçhul. Zira ikinci dalga olursa üretim tekrardan duracak ve tekrar beşerler ikinci ele yönelecek” dedi.

Öte yandan Güveloğlu, ikinci el araç satmak için yetki evrakı zaruriliği getirilmesinin de galericilere avantaj sağlayacağını kelamlarına ekledi.