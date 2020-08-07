Fransa’nın İsviçre sonundaki Mulhouse kentinde 1990’dan bu yana yaşayan ve oto alım satım işi yapan Selim Gümüş, “Milli gururumuz” dediği Tofaş markasını Avrupa’ya tanıtmaya karar verdi.

Memleketi Aksaray’dan 3 hafta evvel 1996 model Doğan serisi araba satın alan Gümüş, evrakını hazırladığı aracı, trenle Avrupa’ya götürmek için Edirne Garı’na geldi.

Edirne’den “arabalı tren” ile Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya’yı geçerek son durak Avusturya’nın Villach kentine varacak olan Gümüş, oradan kara yoluyla Mulhouse kentine ulaşarak seyahatini tamamlayacak.

”BÜTÜN AVRUPA’YI GEZECEĞİM BUNUNLA”

Gümüş, arabasını, gümrüklerde sorun yaşamamak için trenle götürmeyi tercih ettiğini söyledi.

Yerli bir arabası Avrupa’ya götürmenin heyecanını yaşadığını, Türk otomobilini herkese tanıtmak istediğini söz eden Gümüş, “İnşallah sağ salim gideriz, Avrupa’ya da otomobilimizi tanıtırız. Artta da ‘Bana her yer Aksaray’ yazıyor. İnşallah bütün Avrupa’yı gezeceğim bununla. Geri getirmeyeceğim, orada bırakacağım. Garaj plakalarıyla süreceğim” dedi.

“BENDE MEMLEKET HASTALIĞI VAR”

Gümüş, araba için ailesini Fransa’da bırakıp uçakla Türkiye’ye geldiğini, aracını aldıktan sonra yurt dışına çıkabilmek için yeşil kart sigortası yaptırdığını belirtti.

Memleketini çok sevdiğini anlatan Gümüş, “Bende memleket hastalığı var. Tofaş bizim ulusal gururumuz. Bununla bütün Avrupa’yı gezeceğim. Aracıma eksiksiz modifiye ve boya yapılmış. Çelik jantlı ve motor da rektifiye edilmiş. Olağan motorları 80 beygir, biz 140 beygire kadar yükselttik. Emelimiz sürat değil Avrupa’yı gezip aracımızı tanıtmak. Seneye inşallah yeni bir otomobil götüreceğim” diye konuştu.