Emral, 27 yıl evvel arkadaşının kullandığı Anadol marka arabası beğenerek satın almak istedi.

Arkadaşını aracını satmaya uzun uğraşlar sonucu ikna eden Emral, “ilk aşkım” dediği 52 yıllık arabasının bakım ve paklığını 27 yıldır ihtimamla yapıyor.

Emral, “Süper Star” olarak tanımladığı aracının torunlarına hatıra olarak kalmasını istiyor.

Mustafa Sami Emral, arabası 1993 yılında bir arkadaşından satın aldığını söyledi.

Emekli olmadan otomobil almayı her vakit düşündüğünü ve bu hayalini emeklilikten bir yıl evvel gerçekleştiğini anlatan Emral, “Zaman vakit aracımda hasar oluşunca kendim giderdim. Aracıma binmekten zevk alıyorum. Aracımın bütün modülleri özgündür.” diye konuştu.

Emral, gittiği yerlerde aracının ilgi görmesinin güzeline gittiğini lisana getirerek, “Otomobilimle gezdiğim sırada satın almak isteyen çok oldu lakin ben satmak istemiyorum. Bu otomobil artık benim hobim oldu. Otomobilimle Bartın, Amasra üzere yerlerin yanı sıra turistik yerlere gidiyorum, gezerken de büyük zevk alıyorum. Bu araba benim birinci aşkım diyebiliriz zira diğer otomobilim olmadı. Birinci aşkım, inşallah son aşkım olur. Torunlarıma da geride bir hatıra kalmış olur.” tabirlerini kullandı.