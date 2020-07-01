İsveçli araba üreticisi Volvo, ön koltuk emniyet kemerlerinde mesele olduğu gerekçesiyle 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı.

Volvo Sözcüsü Stefan Elfstrom, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapındaki 2 milyon 100 bin aracı geri çağırdıklarını bildirdi.

Elfstrom, araçların ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinde bir çelik telin zayıfladığını tespit ettiklerini, bu telin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Münhasıran 2006 ila 2019 yılları arasında üretilen araçlarda bu türlü bir sorun olduğunu vurgulayan Elfstrom, ”Şimdiye kadar dünya umumunda yaptığımız en büyük geri çağırma. İleriye dönük sorunu önlemek için bu türlü bir davet yaptık. Servislerimiz, araç sahiplerine mektup göndererek durumu bildirecekler” sözlerini kullandı.

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