Toyota, Avrupa’da 3 milyonuncu hibrit aracını teslim ederek kıymetli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Toyota’dan yapılan açıklamaya nazaran, Toyota, öncüsü olduğu hibrit teknolojisinde dikkati çeken bir rekora daha imza attı.

İspanya’da yeni sahibine teslim edilen 3 milyonuncu araç, Toyota’nın motorsporları dünyasından esinlenen dizayna sahip hibrit Corolla GR SPORT oldu.

2000 YILINDA BAŞLADI

Avrupa’da 2000 yılında hibrit araç satışına başlayan Toyota, bugün yalnızca Avrupa’da 10 farklı hibrit model seçeneği sunarak tüm gereksinimlere karşılık veriyor. 2019’da Avrupa’da 550 bine yakın hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota’nın toplam satışları içindeki hibrit oranı, Avrupa genelinde yüzde 52, Batı Avrupa’da ise yüzde 63 oldu.

TÜRKİYE’DE 100 HİBRİT ARAÇTAN 92’Sİ TOYOTA

Toyota, Türkiye’de 2009 yılından bugüne kadar 24 bin 955 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirirken, bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 92’si Toyota logosunu taşıyor.

Toyota, uzun vadeli stratejisinde hibrit güç ünitelerine odaklanması sayesinde Avrupa’da giderek sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılamak ismine önder şirket olmayı da başardı.

KENT İÇİ SIFIR EMİSYON

Toyota’nın daima olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi, kent içi kullanımlarda sürüşlerin büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştirilmesini sağlıyor.

SATIŞLAR 15 MİLYONU AŞTI

Öte yandan, Toyota, dünya çapında 90’dan fazla ülkede bugüne kadar 15,5 milyonu aşan hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Toyota, kendini ispatlayan hibrit teknolojisi ile eş bedel fosil yakıtlı araçların kullanımına nazaran etrafa 120 milyon ton daha az karbondioksit (CO2) emisyon salımının gerçekleşmesini de sağladı.

Hibrit teknolojisi, Toyota’nın elektrikli araçlar, kablo ile şarj edilebilen hibrit araçlar ve yakıt hücreli araçlar dahil olmak üzere çoklu elektrikli araç stratejisinin temelini oluşturuyor.