Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi’nin resmi toplumsal medya hesaplarından, Türkiye’nin Otomobili’ne ait imajlı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, #YeniLigGemlik etiketiyle “Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk’un bir sonraki adımı hazır” tabirlerine taraf verildi.

Saat 18.07’de paylaşılan imajda, “Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Dokümanı, İmar Müsaadesi, İnşaat Ruhsatı yükleniyor” tabirleri ve “İnşaat Başlangıç Töreni” için de “Çok yakında” sözü görünüyor.

Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. ⁰#YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır. #YeniLigGemlik pic.twitter.com/pLgetByADv

— Türkiye’nin Arabası (@TOGG2022) July 9, 2020

Laf konusu paylaşımın saat 18.07’de yapılması, “İnşaat Başlangıç Töreni”nin de 18 Temmuz’da yapılacağı halinde yorumlanmasına neden oldu.

Kısa mühletten yaklaşık 16 bin görüntülenme sayısına ulaşan paylaşıma, toplumsal medya kullanıcıları ağır ilgi gösterdi ve çok sayıda tefsir yaptı.